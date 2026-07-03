Sparta představila nový domácí dres. Spojením rudé a černé připomíná historii

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  12:11
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Nový sparťanský domácí dres pro sezonu 2026/27.

Nový sparťanský domácí dres pro sezonu 2026/27. | foto: AC Sparta Praha

Nový sparťanský domácí dres pro sezonu 2026/27.
Nový dres sparťanských fotbalistů pro sezonu 2026/27.
Sparťanský záložník Patrik Vydra v novém domácím dresu pro sezonu 2026/27.
Sparta představila nový domácí dres pro sezonu 2026/27.
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Přesně před 120 lety vyměnila fotbalová Sparta černé úbory za rudé. Tomu odpovídá design nových domácích dresů, které klub před nadcházející sezonou představil. „Je založený na tradiční rudé barvě, zároveň se ale vrací k hlubší historii našeho klubu,“ píše Sparta.

„Zrozeni v černé, definováni rudou,“ zní slogan nové domácí sady, která vznikla opět ve spolupráci s firmou Adidas.

„V roce 1906 se navždy propojila historie Sparty s Londýnem a konkrétně s Arsenalem. Právě u Gunners se inspiroval člen vedení klubu doktor Otakar Petřík a přivezl do Prahy sadu rudých dresů, které od těch dob neodmyslitelně patří ke Spartě,“ stojí v představovacím článku.

Ve videu následně hovoří sportovní ředitel Tomáš Rosický, jenž za Spartu i Arsenal nastupoval.

„Mému srdci jsou nejbližší dvě města. Praha, kde jsem vyrůstal a zamiloval se do fotbalu, a Londýn, což byl pro mě úplně nový svět. Plný výzev, zkušeností a vzpomínek, na které nikdy nezapomenu,“ říká.

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Nové sparťanské dresy jsou tradičně rudé, kromě černých proužků na krku a ramenou však mají ještě výrazné černé pruhy, které vystupují ze spodní části a směrem nahoru slábnou.

„Dres tak vypráví cestu, kterou klub od založení v roce 1893 až do současnosti prošel. Od svých začátků až po dnešní identitu,“ vysvětluje Sparta.

Nový sparťanský domácí dres pro sezonu 2026/27.

Dresy disponují rovněž technologií Climacool, která zajišťuje vysoký komfort a prodyšnost během zápasu i běžného nošení.

Doplní ho tradiční bílé šortky, tentokrát lemované černými pruhy, a novinkou je také nový exkluzivní font pro potisk jmen a čísel.

V soutěžním zápase ho sparťané můžou poprvé obléct 25. července na půdě Zbrojovky Brno, případně o týden později doma na Letné proti Zlínu.

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