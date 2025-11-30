Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Sparťanům se vymstil ležérní přístup. V prvním poločase neexistovali, dostali dva góly a nevystřelili na bránu. Zlepšení po přestávce vedlo jen ke tlaku a pár šancím. Když po hodině dostali třetí gól z přímého kopu, zdálo se hotovo. Dvěma góly v závěru zadělali na drama, ale nemají nic.
Z posledních šesti zápasů vyhráli jen dvakrát a na vedoucí Slavii ztrácejí už pět bodů. I když je odehráno teprve sedmnáct z pětatřiceti kol, může to být rozhodující moment v boji o titul.
Po nadějném úvodu sezony je útlum Sparty dlouhodobý.
Pardubický brankář Luka Charatašvili nastoupil k prvnímu utkání v české lize, ale jakou má kvalitu jste během prvního poločasu zjistit nemohli. Nečelil jediné přímé střele, nemusel vypomáhat obráncům se žádným nebezpečným centrem.
Tak bezradná v prvním poločase Sparta byla. Nevytvořila si žádnou šanci, bránu vůbec neohrozila. Se stereotypní pomalou hrou neměli domácí vůbec nic. Nebyli schopní si vytvořit příležitost, pořád byli na zemi, odpadávali ze soubojů, klouzali. Nikdo nikoho nepředběhl, nikdo nikoho neobešel.
Po půlhodině trenér Priske ze hry stáhl Panáka s Vydrou, což už muselo být. Jenže na vystřídání byli všichni.
V té době už to bylo 0:2. K bezzubé ofenzivě se totiž přidala otřesná hra defenzivy. Pardubičtí měli první možnost už po minutě. Panák prohrál vzdušný souboj, za něj si zaběhl Tanko, přes Sörensena se uvolnil, ale střílel jen do Vindahla.
Hosté dobře bránili, nebyli líní na krok, hráč s míčem si mohl vybrat, komu ho předá. Po pěti minutách měli první velkou šanci, kdy Smékalovu střelu Vindahl vyrazil, ale Patrák z úhlu odkrytou bránu netrefil.
První gól padl po útočné standardce sparťanů. Haraslín vhodil dlouhý aut, prodloužený míč propadl na zadní tyč, kde Konečný snadno odstavil Birmančeviče a od zadní čáry poslal dlouhý balon dopředu. Tanko na soupeřově polovině uvolnil Patráka, který podél Vindahla poslal míč do sítě. Jako sparťanský odchovanec to z respektu ke klubu s oslavou nepřeháněl.
Zdálo se, že obdržená branka domácí probudila. Ale jen zdánlivě, útočné akce srážela nulová kvalita s míčem. Zpracování, přihrávka, driblink, všechno bylo špatně.
Hosté pokračovali v dobrém výkonu, byli pevní vzadu a nebezpeční vepředu. Po rychlém brejku ve 34. minutě Panák se Ševínským nestíhali Smékala, který pálil v pádu pod břevno.
Pak se do hry dostali Kadeřábek s Enemem, hra se zvedala pozvolna, ale ne dostatečně, aby obranu Pardubic dostala do nesnází. Až další poločasová střídání přinesla první střelu i šanci. Rrahmani uvolnil Mercada, který byl sám před gólmanem, ale Charatašvili ramenem dobře zasáhl. Vzápětí po narážečce s Kuchtou měl tutovku Eneme, míč poslal podél brankáře, ale slabě, že Konečný stihl z brankové čáry míč odkopnout.
Sparťané v úvodu druhé půle zjistili, že obranu soupeře překonat lze. Sice do konce zápasu zbývalo víc než půl hodiny, ale hosté se postupně v defenzivě srovnali, úroveň jejich sebevědomí se nesnižovala, takže tlaku odolávali. A po hodině hry dali třetí gól. Byl šťastný. Směr střely Samuela Šimka z přímého kopu změnil Rrahmani ve zdi, míč tak letěl mimo dosah brankáře Vindahla.
Pardubičtí pak při oslavách provokovali sparťanské fanoušky, činil se především Krobot, čímž započal hromadnou potyčku na hřišti. Krobota za chování trestali Haraslín s Rynešem, všichni obdrželi žluté karty. Zbývalo dvacet minut.
Obzvlášť Ryneš může být rád, že neviděl červenou. Do soupeře vlétl jako smyslů zbavený a rukou ho povalil na zem. Videorozhodčí Jan Petřík ale vyloučení nedoporučil.
Zápas plynul k závěru, ale snížení Kuchty po centru Kuola přineslo naději. Vzápětí Kuchta přiblížil tým k remíze. Probíjel se mezi třemi a zbytečný zákrok Maška daroval Spartě penaltu. Tu Haraslín proměnil a čas na vyrovnání zbýval. Jenže nejdřív Kuol a po něm Eneme nedokázali odcentrovat a z dalšího brejku dal hostující Samuel čtvrtý gól.
90. L. Haraslín (pen.), 90. J. Kuchta
P. Vindahl - A. Ševínský, F. Panák (35. P. Kadeřábek), A. Sörensen - Á. Preciado (46. A. Rrahmani), P. Vydra (35. S. Eneme), K. Kairinen, J. Mercado (75. G. Kuol) - V. Birmančevič (46. M. Ryneš), J. Kuchta, L. Haraslín
A. Rrahmani, S. Mannsverk, G. Kuol, S. Eneme, M. Ryneš, L. Sadílek, J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Martinec, K. Milla
47. P. Vindahl, 60. A. Ševínský, 66. M. Ryneš, 66. J. Kuchta, 66. L. Haraslín
Počet diváků: 16 193 (85 % z kapacity 18 944)Přejít na online reportáž