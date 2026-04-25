Další sparťané po operaci. Do konce sezony chybějí Uchenna i Cobbaut

Autor:
  15:50aktualizováno  15:50
Operační zákroky už v rámci léčby podstoupili sparťanští fotbalisté Peter Vindahl a Jhoanner Chávez, teď se k výčtu zraněných do konce probíhajícího ročníku přidávají také obránci Emmanuel Uchenna a Elias Cobbaut. Informace zveřejnil klub na svém webu.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič blokuje odkop sparťanského obránce Emmanuela...

foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna slaví svůj druhý gól proti Dukle.
Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna slaví svůj druhý gól proti Dukle.
Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se raduje ze svého gólu proti Dukle.
Sparťanský stoper Elias Cobbaut zastavuje unikajícího Anise Hadj Moussu z...
6 fotografií

Zatímco nigerijský stoper Uchenna musel na operaci kýly, belgický obránce Cobbaut podstoupil zákrok v oblasti třísel.

Ani jeden si během jarní části sezony moc nezahrál.

Uchenna zvládl jen zápasy v osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem, kdy naskakoval místo tehdy zraněného Ryneše. Už se zdálo, že se z předchozí absence vyhrabal, jenže další minuty v aktuální sezoně nepřidá.

Sparťanský stoper Elias Cobbaut zastavuje unikajícího Anise Hadj Moussu z Feyenoordu.

Předtím byl pevnou součástí základní sestavy, z pozice stopera byl nebezpečný i v útoku, v lize se prosadil dvakrát.

To Cobbaut nehraje od začátku srpna, kdy za Spartu naskočil v předkole proti Araratu-Armenia. Marodil už v průběhu minulé sezony, dohromady od svého příchodu v září 2024 naskočil jen do osmnácti zápasů.

Seznam sparťanských zranění je v aktuální sezoně pořádně dlouhý. Už v létě vypadl záložník Magnus Kofod Andersen, jenž musel na operaci s kolenem.

Sparta postupně přišla také o Patrika Vydru či Siverta Mannsverka, který už je zpátky. Krátce chybí také útočník Matyáš Vojta, do konce sezony pak zmíněný brankář Peter Vindahl. Ani jednou do sestavy nenakoukl obránce Jhoanner Chávez, který je ve Spartě na hostování.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.