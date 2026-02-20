Za Spartu bude po skoro 80 letech hrát Maďar. Vitályos se k týmu připojí v létě

Autor:
  15:26aktualizováno  15:26
S velkým předstihem oznámila fotbalová Sparta první letní posilu. K 1. červenci se k týmu připojí teprve osmnáctiletý maďarský obránce Viktor Vitályos z klubu MTK Budapešť. Stát by měl zhruba dva miliony eur (48 milionů korun). Bude teprve pátým Maďarem v klubové historii a prvním po takřka 80 letech.
Fotogalerie2

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty. | foto: AC Sparta Praha

1. ledna 1947 Spartu opustil záložník József Samu, od té doby žádného Maďara v kádru neměla.

To se však s příchodem Vitályose, jenž podepsal víceletý kontrakt, změní.

„Sparta podepsala v souladu s řády smlouvy s MTK i hráčem už nyní. Vitályos se na předsezonní přípravu připojí k týmu Briana Priskeho,“ stojí v klubovém prohlášení.

„Viktor je hráč, který se ve své kariéře velmi rychlým tempem zlepšuje, a proto jsme se rozhodli nadále nečekat, rychle jednat a zajistit si jeho budoucnost u nás. Věříme jeho potenciálu a chceme mít jistotu, že takto talentovaný obránce bude růst právě u nás,“ doplnil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Vitályos, levonohý stoper či krajní obránce, je rodákem z Budapešti a v mládežnických kategoriích působil ve Ferencvárosi. Odtud v srpnu 2021 zamířil do Puskás Akadémie, kde pak jako sedmnáctiletý debutoval v profesionálním fotbale – nastoupil k zápasu maďarského poháru.

Byl také u dvou utkání svého celku v mládežnické Lize mistrů. Na mezinárodní scéně zaznamenal již více než dvacet startů za mládežnické výběry Maďarska.

„Sparta je velký klub, podle mého názoru ten největší v Česku. Velmi mě zaujal plán, který mi Tomáš Rosický představil. Jde o důležitý moment v mé kariéře. Už teď se moc těším na okamžik, kdy poprvé obléknu rudý dres a vyběhnu před sparťanské fanoušky,“ řekl Vitályos.

V aktuální sezoně odehrál za MTK Budapešť, kam přišel loni v létě, 13 zápasů a připsal si jednu asistenci.

„Má velmi dobré fyzické parametry, dobrou mentalitu, je dynamický, agresivní při bránění a schopný kvalitní rozehrávky. Je velmi mladý, ale hraje už dospěle. Pokud bude nadále růst, má všechny předpoklady, aby z něj vyrostl komplexní obránce,“ uzavřel Rosický.

Sparta tak v krátké době získává dalšího mladého levonohého obránce. Před dvěma týdny se k mužstvu připojil Ekvádorec Jhoanner Chávez. Ten však přišel pouze na hostování z francouzského Lens a s Vitályosem se potká pouze za předpokladu, že na něj Pražané uplatní opci.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.