Za Spartu bude po skoro 80 letech hrát Maďar. Vitályos se k týmu připojí v létě

1. ledna 1947 Spartu opustil záložník József Samu, od té doby žádného Maďara v kádru neměla.
To se však s příchodem Vitályose, jenž podepsal víceletý kontrakt, změní.
„Sparta podepsala v souladu s řády smlouvy s MTK i hráčem už nyní. Vitályos se na předsezonní přípravu připojí k týmu Briana Priskeho,“ stojí v klubovém prohlášení.
„Viktor je hráč, který se ve své kariéře velmi rychlým tempem zlepšuje, a proto jsme se rozhodli nadále nečekat, rychle jednat a zajistit si jeho budoucnost u nás. Věříme jeho potenciálu a chceme mít jistotu, že takto talentovaný obránce bude růst právě u nás,“ doplnil sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Vitályos, levonohý stoper či krajní obránce, je rodákem z Budapešti a v mládežnických kategoriích působil ve Ferencvárosi. Odtud v srpnu 2021 zamířil do Puskás Akadémie, kde pak jako sedmnáctiletý debutoval v profesionálním fotbale – nastoupil k zápasu maďarského poháru.
Byl také u dvou utkání svého celku v mládežnické Lize mistrů. Na mezinárodní scéně zaznamenal již více než dvacet startů za mládežnické výběry Maďarska.
„Sparta je velký klub, podle mého názoru ten největší v Česku. Velmi mě zaujal plán, který mi Tomáš Rosický představil. Jde o důležitý moment v mé kariéře. Už teď se moc těším na okamžik, kdy poprvé obléknu rudý dres a vyběhnu před sparťanské fanoušky,“ řekl Vitályos.
V aktuální sezoně odehrál za MTK Budapešť, kam přišel loni v létě, 13 zápasů a připsal si jednu asistenci.
„Má velmi dobré fyzické parametry, dobrou mentalitu, je dynamický, agresivní při bránění a schopný kvalitní rozehrávky. Je velmi mladý, ale hraje už dospěle. Pokud bude nadále růst, má všechny předpoklady, aby z něj vyrostl komplexní obránce,“ uzavřel Rosický.
Sparta tak v krátké době získává dalšího mladého levonohého obránce. Před dvěma týdny se k mužstvu připojil Ekvádorec Jhoanner Chávez. Ten však přišel pouze na hostování z francouzského Lens a s Vitályosem se potká pouze za předpokladu, že na něj Pražané uplatní opci.