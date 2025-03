Slavia si stěžuje na zásah policie. Ta tvrdí: Fanoušci ničili stadion a napadli nás

Donucovací prostředky jsou jako červený hadr na býka „Pozice síly se využívá, ale to je naprosto normální. Psychologický aspekt je velký, stejně jako na straně fanoušků v kotli, kteří jsou v přesile a schovávají se v davu. Každá skupina má svá specifika a policisté jednají pod jednotným velením, tedy na základě rozkazu,“ popsal pro iDNES.cz pod příslibem anonymity bývalý policejní vyšetřovatel a někdejší člen pořádkových jednotek, které zasahovaly i na fotbalových stadionech. „Fanoušci na druhou stranu jednají buď sami za sebe, nebo je strhne dav. To se těžko kontroluje. Stačí neuposlechnutí výzvy: že někdo nemá pokračovat v určité činnosti, že má někudy jít, a už se dopouští přestupku. Pokud jich je potom víc a soustavně porušují výzvy, mohou být použity donucovací prostředky. A to je zpravidla červený hadr na býka. Strhne se lavina ostatních fanoušků a pak už policie ochraňuje sama sebe a zamezuje další eskalaci,“ doplnil.