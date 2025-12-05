Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Jaká věc?
To už si devětačtyřicetiletý kouč nechal pro sebe.
Otázku ohledně možného trénování reprezentace dostal už v říjnu krátce po odvolání kouče Ivana Haška. Tehdy řekl, že si neumí představit skloubit tuto pozici s trénováním Slavie.
Jenže od té doby národní tým stále trenéra nenašel a předseda fotbalové asociace David Trunda nedávno oznámil, že zúžili seznam kandidátů na dvě jména. A spekuluje se, že jedním z nich je právě Trpišovský.
„Neřeknu vám nic jiného. Upřímně, vyvádí to náš tým z koncentrace. Máme ještě dva zápasy na podzim a musíme se soustředit na ně. Já tu ambici nemám. Z důvodu, že mám rád klubový fotbal. A že cítím ke Slavii nějaké pouto, nějakou odpovědnost k majiteli a klubu. Prioritu mám jasně danou, ale dějí se nějaké věci, které se můžou stát. Upřímně jsem se s nikým nebavil v rozehrané sezoně. Můj názor je stejný,“ pronesl Trpišovský.
Část fotbalové veřejnosti by vás však na lavičce ráda viděla.
Vnímám tu situaci. Kam přijdu, každý se mě na to ptá. A úplně nechci, že v sezoně ztratíte soukromí a čelíte těmto dotazům. Do konce soutěže se nic nezmění, ale vím, že to je nějak nastavené. A jedna věc opravdu moje uvažování může změnit.
Zpátky do ligy, po výhře v Teplicích jste půlmistři. Co to s vámi dělá?
Není důležité, kde jste v jednotlivých měsících, ale kde jste na konci sezony. Jenže toto umístění vám dělají zápasy jako dnes. Body z venkovních utkání ke konci podzimu a ze začátku jara jsou důležité. A jsou to další tři body na cestě, kterou potřebujeme. Každé vítězství v Česku, jak jsem říkal v kabině po zápase na Slovácku, bude těžké. Všichni budou víc ztrácet, nebudou utkání jako v minulosti, kdy někdo někoho přejel jednoznačně 5:0, pokud nebude červená karta.
V Teplicích jste zápas zvládli, jaký byl?
Náročný jako vždy s Teplicemi, které mají defenzivu skvěle zvládnutou. Víme, že berou body nejlepším. Musím pochválit náš tým, že do toho před Ligou mistrů dal všechno. Věděli jsme, že budeme muset mít nejen kvalitu, ale také obstát v soubojích, nasazení, standardkách. Zjednodušeně, že si budeme muset ušpinit dres a trenky. A to jsme splnili. Už v první půli jsme byli nebezpeční, ve druhé jsme rozhodli. Závěr jsme měli dohrát líp a měli jsme být nebezpeční, zvlášť když domácí vsadili vše na útok a vzadu hráli improvizovaně. Je to vítězství, kterého si ceníme.
Vypadl vám útočník Tomáš Chorý. Bude připravený na zápas Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu?
Dostal teplotu, 38 stupňů, dneska už vypadal líp. Doma měl nějakou nemoc, ale vyšlo mu dobré CRP. V neděli vyrážíme a existuje šance, že odletí s námi nebo pak dodatečně. Byl to rychlý výpadek, ve středu ještě trénoval a v nácvicích byl s námi. Prekop ho zastoupil, měl rvavost, vyhrával souboje, hráči pod ním si dokázali vytvořit dobré situace. Dělal to, co Chorý. Vypadl i Chaloupek a jsem rád, že umíme nahrazovat druhé. Přijdou jiní a na týmu to nepoznáte. Zastupitelnost je pro nás důležitá.
Mojmír Chytil dal ve druhém zápase po sobě dva góly, jak se vám jeho výkon zamlouval?
Vypadá skvěle. Góly svítí, ale výborná je i jeho práce, souboje, které uhrává, běžecky je na tom skvěle. Je to hráč, který když máme míč, je v nabídce, dá se o něj opřít. A když míč nemáme, neustále pracuje, abychom ho získali zpátky. Obvykle to nedělám, ale musím vyzdvihnout i Provoda, byl rozdílový hráč v naší ofenzivě. A venku jednoho takového vždycky potřebujete. Udělal nám velký servis.
Na Tottenhamu potřebujete vyhrát, abyste měli šanci na postup v Lize mistrů, bude to od vás totální ofenziva?
Pokusíme se o to, byť nastoupíme u týmu Premier League, který na jaře vyhrál Evropskou ligu. Ale cítíme, že máme munici, patrony v týmu. Vrátili se hráči, kteří jsou vhodní ke způsobu hry potřebnému v těchto zápasech, což je znát. Někdy jsme nastoupili bez sedmi hráčů, kteří se podílejí na zakládání útoků, na souhře týmu. Když hrajete na Tottenhamu, potřebujete úplně všechno, dobré individuální výkony i týmový. Taková utkání jsou pro vyvolené, kteří jsou na to připravení a mají na to. Věřím, že v současném rozpoložení se budeme snažit o aktivní fotbal. Bude to svátek fotbalu, další velký zápas, krásný stadion. Chceme ze sebe dostat to nejlepší.
Vaší novou posilou se stal Hamidou Kante z Artisu Brno. Jaké s ním máte plány?
Kante je zajímavý hráč, levonohý na levou stranu, technický, má dobrou rychlost, intenzitu a pohyb, je hodně fotbalový. Co nemá, to se dá u nás v tréninkovém procesu změnit. Zajímavý prototyp. Půjde do zimní přípravy, pak se uvidí, jestli nám rovnou pomůže, nebo bude někde hostovat. Takhle je to nastavené, s agentem to vědí. Jsme rádi, že se ten mechanismus jeho příchodu povedl, byl zájem o něj v lize i v zahraničí.