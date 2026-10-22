Chorý dostal nejvyšší možný trest na šest zápasů. Nepřijatelné chování, řekla komise

Chorý se na čtvrteční zasedání komise nedostavil.
„Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Disciplinární komise LFA se ve své dosavadní praxi s obdobným případem nesetkala,“ okomentoval předseda komise Jiří Matzner.
Chorý byl poprvé vyloučen loni v srpnu na Slovácku za úder do rozkroku brankáře Heči, následoval (ne)plivanec na plzeňského Dweha a poté loket uštědřený sparťanovi Sörensenovi v jarním derby.
„O to více nás zaráží, že předchozí tresty nebyly pro pana Chorého dostatečným poučením ani varováním. Musel si být přitom dobře vědom, že jakékoliv další podobné provinění bude s ohledem na opakované porušování pravidel posuzováno mimořádně přísně. Přesto se znovu dopustil jednání, pro které lze jen stěží hledat pochopení,“ doplnil Matzner.
Právě po zmíněném derby slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že Chorý už za Slavii nenastoupí. Jenže za hráče se postavila kabina i majitel Pavel Tykač, a tak dostal další šanci.
Po incidentu s Hradcem však Chorý ztratil veškeré zastání. Slavia ho vyřadila z kádru, hráč přišel o jeden měsíční plat a v zimě si může hledat nové angažmá.
„Vulgární urážka rozhodčího, navíc způsobem, jakým byla provedena, je naprosto nepřijatelná a neslučitelná se standardy chování profesionálních fotbalistů. Emoce k fotbalu patří, v žádném případě však nemohou sloužit jako omluva pro podobný čin. Od hráčů na nejvyšší úrovni se právem očekává, že dokážou své emoce zvládat a respektovat soupeře i rozhodčí,“ zdůraznil Matzner.
Další tresty
Za čtyři žluté karty vynechají jeden zápas Jocelin Behiratche (Slovácko), Roman Macek (Sparta) a Vojtěch Stránský (Liberec).
Za použití pyrotechniky na tribunách zaplatí Baník Ostrava 50 000 korun a Bohemians Praha 1905 dostali pokutu 30 000 korun.
„Situaci považujeme za o to více politováníhodnou, že Tomáš Chorý patří po fotbalové stránce k nejvýraznějším osobnostem ligy a je také českým reprezentantem. S takovým postavením se pojí nejen sportovní kvality, ale také odpovědnost vůči fanouškům a především mladým fotbalistům, pro které jsou tito hráči vzorem a inspirací. Jeho opakované excesy na hřišti jsou však pravým opakem toho, jak by takový příklad měl vypadat,“ přidal.
„S ohledem na povahu samotného jednání a výraznou recidivu jsme přistoupili k maximální možné výměře tohoto trestu,“ uzavřel Matzner.
Chorému tak stopka vyprší těsně před koncem podzimní části sezony. Je však otázkou, zda vůbec zůstane v české lize.
Zájem o něj na konci léta projevila Plzeň, kde dřív působil, jeho agent David Nehoda však nevyloučil odchod do zahraničí.
Přehled nejvyšších trestů zastavení činnosti v první fotbalové lize a domácím poháru
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ČTK