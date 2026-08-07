Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

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  20:44aktualizováno  20:44
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Petr Potměšil

Petr Potměšil | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Petr Potměšil
Petr Potměšil
Petr Potměšil
Petr Potměšil
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V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není stoprocentní tým. Pražská Dukla si poradila s Kroměříží 2:0, další Karviná zvítězila v Prostějově 2:1.

Ústí v severočeském derby směřovalo za třetí výhrou v sezoně. Dvakrát se trefil Idumbo-Muzambo, který si v ročníku polepšil už na tři zásahy, a jednou Do Marcolino.

Domácí inkasovali v rozmezí 73. až 81. minuty. Vlastní branky si nejprve dali Novotný a Goj, kolaps Ústí dokonal střídající Vostřel. Arsenal si připsal druhý bod v sezoně.

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....
Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

ÚSTEČTÍ STŘELCI. Gól slavil Idumbo-Muzambo (vlevo) i jeho parťák Do Marcolino.

Do čela tabulky se o skóre dostala Dukla, jejíž triumf nad Hanáckou Slavií zařídili Hašek a krátce po příchodu na hřiště Šebrle. Dejvický celek i ve druhém utkání na Julisce v tomto ročníku zvítězil 2:0. Kroměříž nadále čeká na výhru a kvůli horšímu skóre je poslední.

Karviná naplno bodovala ve druhém kole po sobě. V Prostějově rozhodla o vítězství v první půli, kdy se prosadili Samko a Kronus. Domácí po změně stran pouze zkorigovali výsledek. Hanáci ještě v sezoně nevyhráli.

Příbram po otočce uspěla v Jihlavě 2:1, v druholigovém ročníku pořád nenašla přemožitele a získala sedm bodů stejně jako Dukla a Ústí. Vysočinu poslal do vedení už ve druhé minutě Hošek, jenže ve druhé půli zařídil obrat dvěma góly Krulich. Jihlava poprvé v ročníku prohrála.

Příbramský útočník Matouš Krulich se raduje z trefy proti Jihlavě.

Opava se rozešla s Kladnem smírně 1:1. Vše podstatné se událo v závěrečných pěti minutách normální hrací doby. Nováčka soutěže poslal do vedení Hudec, jenže střídající Diao měl za Slezany poslední slovo. V 90. minutě dostal červenou kartu hostující hráč Novotný za plivnutí na nohu soupeře. Týmy mají shodně po čtyřech bodech.

Vlašim ve druhém poločase předvedla obrat a zdolala doma Žižkov 4:1. Viktoria vedla po první půli zásluhou Höniga, Dordič s Hrubešem však rychle po sobě otočili nepříznivý vývoj. Pražany pak oslabil vyloučením Holásek a domácí v přesilovce dvakrát udeřili. Středočeši poprvé v ročníku vyhráli, Žižkov prohrál podruhé.

Slávistický B-tým zdolal třineckého nováčka 3:2, přestože už po 13 minutách prohrával o dvě branky. Pražané stihli obrat ještě v první půli, kdy se trefili Rajnoha, Potměšil a Belžík. V druholigové sezoně stále neprohráli, premiérově však zvítězili. Naopak Slezané na první vítězství nadále čekají, po úvodních dvou remízách poprvé nebodovali.

Třetí kolo zakončí v neděli souboj ostravského B-mužstva s Táborskem.

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 17:00
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FK Třinec FK Třinec 3:2 (3:2)
Góly:
29. Rajnoha
32. Potměšil
40. Belžík
Góly:
2. M. Černý
13. Dedič
Sestavy:
Domčak – Herák, Solarte, Mervard (56. Behenský), Kolísek – Belžík (77. Frolík), Okonkwo, Rajnoha – Szywala (56. Savović), Necid (C) (83. Kohout), Potměšil (56. Cedergren).
Sestavy:
Murin – Brak, Skwarczek, Helebrand – Omasta, Machuča (71. Zinhasović), Vlachovský (46. Zdražil), Cienciala – M. Černý (46. Abdoulkarim, 79. Charles), Dedič (C), Samiec (71. Nguyen).
Náhradníci:
A. Rezek – Palivec, Kočvara.
Náhradníci:
Adamuška, Mrózek – Dadak.
Žluté karty:
39. Szywala
Žluté karty:
53. Machuča, 56. Abdoulkarim, 65. Samiec

Rozhodčí: Ehrenberger – Hurych, Ježek

Počet diváků: 789

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 18:00
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov : MFK Karviná MFK Karviná 1:2 (0:2)
Góly:
62. Imrana
Góly:
29. Samko
35. Kronus
Sestavy:
Mikulec – Surzyn (74. Kolařík), Šindelář, Ušijama, J. Kadlec – Halda (74. Š. Polášek), Jalovičor – Okeke (53. Kramář), Koudelka (C) (46. Imrana), M. Polášek – Voleský (83. Matoušek I).
Sestavy:
Lapeš – Condé, Yakubu, Milić, Fleišman (C) – Breite (72. Hamza) – Kronus (59. Chytrý), Čičovský (72. Míšek), Samko (88. Endl), Selnar – Konaté (46. Pira).
Náhradníci:
Vaňák – Dziuba, M. Jaroň, Fišer, Zapletal.
Náhradníci:
Lawali, Kone, Muhammad, Rajtmajer, Šašinka.
Žluté karty:
38. Surzyn, 61. Ušijama
Žluté karty:
80. Míšek, 84. Kronus

Rozhodčí: Radina – Zoufalý, Šimoník

Počet diváků: 831

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 18:00
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 4:1 (0:1)
Góly:
51. Djordjić
57. J. Hrubeš
66. Beránek
76. Musil
Góly:
38. Hönig
Sestavy:
Kořán – Jindra (46. Musil), F. Říha, Kulhánek, Kurka (12. Beránek), Soukeník, Hájek (46. Djordjić), J. Hrubeš, Záviška, Pikolon (81. Ahmed), J. Dufek (77. Naskos).
Sestavy:
Sirotník – Batioja (85. Badjie), Divíšek, Holásek, Hönig (77. Prošek), Hubínek, Kadi (77. Farka), Kaulfus, Papoušek (62. R. Hrubý), Toula, Vlček (62. Baafi).
Náhradníci:
Kotek – Koval, Kašpárek, Lacman, Dub, Budil.
Náhradníci:
Škodoň – M. Richter, Klusák, Jirásek.
Žluté karty:
17. J. Dufek, 21. Pikolon
Žluté karty:
21. Hubínek, 43. Toula, 63. Divíšek, 88. R. Hrubý
Červené karty:
Červené karty:
59. Holásek

Rozhodčí: Mankovecký – Rosický, Bělák

Počet diváků: 595

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 17:45
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 1:2 (1:0)
Góly:
2. Hošek
Góly:
54. Krulich
78. Krulich
Sestavy:
Slavata – Haala (88. Štětka), Čermák (C), Štrakl, Hošek – M. Lacko, Jambor – Usman (60. Křivánek), Moudrý, Křehlík (75. Sambou) – Omotoye (88. T. Franěk).
Sestavy:
Melichar – Vott, Nghabo, Piško (C), Svoboda – Málek, Fila (46. Conte, 66. C. Traoré), Švestka, Roušar (46. Kop, 75. Tošnar) – Krulich (81. Apea), T. Jedlička.
Náhradníci:
Mastný – Labaran, Matoušek, Alkasim, Šelicha.
Náhradníci:
Gergela – Čadek, Faye.
Žluté karty:
10. Moudrý, 61. Haala
Žluté karty:
4. Švestka, 52. Krulich, 87. Apea

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Lakomý

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 18:00
FK Dukla Praha FK Dukla Praha : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:0 (1:0)
Góly:
35. Hašek
78. Šebrle
Góly:
Sestavy:
Jágrik – Kozma (60. Ambler), Svozil (C), Hašek – Mikuš, Lilling, Zamazal (60. Rotundo), Hanousek – Tessilimi (74. Šebrle), Schánělec (60. Diallo), Velasquez (86. Tijani).
Sestavy:
Vajner – Koryčan, Mach (71. Hais), Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Kulíšek – Holík (79. D. Polák), D. Polášek (71. Kudela), Moučka (64. Ovesný) – Dočkal (64. Štecha).
Náhradníci:
Vácha – Gaszczyk, Žitný, Ali Hindi, Okebugwu, Franke.
Náhradníci:
J. Dostál – Bartolomeu, Žák, Toman, Zavadil.
Žluté karty:
39. Mikuš, 45. Svozil
Žluté karty:
44. Moučka, 59. Vajner, 77. Kříž

Rozhodčí: Panský – Pfeifer, Marek.

Počet diváků: 1633

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 18:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : SK Kladno SK Kladno 1:1 (0:0)
Góly:
89. Juritka
Góly:
86. Hudec
Sestavy:
Ciupa – Zálešák, Lehoczki (C), Aidara, Helešic – M. Novák, Turanjanin, Bránecký (63. Diao), Darmovzal (61. Múdry), Čejka (61. Lacík) – B. Sy (88. Juritka).
Sestavy:
Nalezinek – K. Hrubeš, Čítek, Toml, Túlio – Chalupa, H. Hruška (70. Osmani), Pospíšil (C) (61. Hudec) – Jurčenko (81. Vaněk), Růžička (61. Novotný), Gembický (61. J. Lacko).
Náhradníci:
Jovanoski, Grigar – Buchta, Vladař.
Náhradníci:
Kotlín – Klimeš, Fojt, Kozojed, Eichler.
Žluté karty:
41. Čejka, 81. Diao
Žluté karty:
68. Čítek
Červené karty:
Červené karty:
90. O. Novotný

Rozhodčí: Lovětinský – Cichra, Dohnálek

Počet diváků: 1742

Chance Národní Liga
3. kolo 7. 8. 2026 18:00
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa 3:3 (3:0)
Góly:
14. Idumbo
31. Idumbo
37. Do Marcolino
Góly:
73. L. Dufek
77. Goj (vla.)
81. Vostřel
Sestavy:
Holý – Yaméogo, Peterka (C), Březina (61. Novotný) – Ullman (61. Goj), D. Richter (81. Osaghae), Kott, Idumbo (75. Diarra) – Moulis – D. Černý, Do Marcolino (61. Fantiš).
Sestavy:
Vliegen – Dudl (84. Káža), Kouřil (C), Žežulka – D. Mašek (57. L. Dufek), Blecha (67. Vostřel), Havelka, Vlk (46. Haitl) – Ondráček, Červenka (46. Šimon), Schön.
Náhradníci:
David Němec, Savić – Berelidze, Bzura, Rudenkij.
Náhradníci:
R. Novák, Šťovíček – Slanina, Vencl, Zouhar, Edeh.
Žluté karty:
58. Ullman, 82. Kott
Žluté karty:
28. Dudl, 71. Haitl, 82. L. Dufek, 90+3. Šimon

Rozhodčí: Starý – Slavíček, Ježek

Počet diváků: 2138

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