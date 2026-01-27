Žabiny v dohrávce pokořily Hradec Králové, pojistily druhou příčku

  20:39aktualizováno  20:47
Basketbalistky Žabin v dohrávce druhého ligového kola porazily 76:52 Hradec Králové. Brněnský celek zvítězil popáté za sebou a na druhé příče má stejně jako třetí SBŠ Ostrava 29 bodů. S 32 body vede suverénní USK Praha.
Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno zakončuje na královéhradecký koš, brání ji...

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno zakončuje na královéhradecký koš, brání ji Natálie Vlachová. | foto: Žabiny Brno

Lucie Bolardtová z Hradce Králové u míče v utkání se Žabinami Brno.
Natália Martišková z Hradce Králové u míče, brání ji Shay Colleyová.
Jindřiška Hrubá z Hradce Králové při trestném hodu
Shay Colleyová ze Žabin Brno střílí na hradecký koš.
Domácí Žabiny o výhře rozhodly už v první čtvrtině, kterou vyhrály 27:12. Největší zásluhu na vítězství měla Američanka Stephanie Jonesová, která zaznamenala double double za 14 bodů a 13 doskoků.

Chance Ženská basketbalová liga

Dohrávka 2. kola

Žabiny Brno - Sokol Hradec Králové 76:52 (27:12, 40:25, 61:42)
Nejvíce bodů: S. Jonesová 14, Colleyová a Záplatová po 13, Evansová 10, E. Hamzová 9 - J. Hrubá 12, Hálová 9, Martišková a Harrisová po 7.

Tabulka:

1.ZVVZ USK Praha161601721:83732
2.Žabiny Brno161331324:100129
3.SBŠ Ostrava161331234:114829
4.KP Brno151051250:110125
5.DSK Basketball Brandýs16881178:128924
6.Kara Trutnov15781095:118222
7.Levhartice Chomutov166101071:121022
8.Sokol Hradec Králové164121085:119820
9.Slovanka15114921:137516
10.Basket Ostrava15015823:136115
