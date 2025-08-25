Chaos na US Open. Mečbol narušil fotograf, Medveděv zuřil a pak bitvu málem otočil

Možná by se chyba jednoho z fotografů dala přejít poněkud klidněji, pokud by umpirový rozhodčí neučinil kontroverzní rozhodnutí: poté, co Bonzi při úvodním podání na mečbolu napálil míček do síťky, načež se udál incident s fotografem, se rozhodčí Greg Allensworth rozhodl, že místo druhého bude Francouz znovu zahrávat první servis.
Jako kompenzaci za vyrušení, které reportér způsobil.
A to Medveděv příliš neunesl.
Nejprve pobízel publikum, aby hlasitě projevilo nesouhlas, a pak se začal s umpirovým sudím dohadovat. „Chce jít domů, lidi, nechce tu být. Je placený za zápas a ne od hodiny,“ křičel do kamery. „Co říkal Reilly Opelka? Co říkal Reilly Opelka?“
Americký tenista, na kterého Medveděv odkazoval, měl s Allensworthem rovněž neshody, na únorovém turnaji v Dallasu ho hlasitě kritizoval: „Ten chlap by tu práci vůbec neměl dělat, nebo by měl dostat volno, aby se něco přiučil.“
Rus měl v neděli v New Yorku nejspíš stejný názor. A diváci v ochozech s ním souzněli. Ještě několik minut nespokojeně bučeli, na rozhodčího ukazovali palce dolů a podporováni Medveděvem učinili z tenisového duelu spíše cirkusové představení.
„Druhé podání, druhé podání,“ rozkřičeli se, načež jim Medveděv ukázal symbol srdce.
„Fanoušci odvedli všechnu práci, já jsem toho moc neudělal,“ vyprávěl pak Rus na tiskové konferenci. „Dav si to udělal po svém, aniž bych ho k tomu moc pobízel, byla zábava to sledovat.“
A Bonzi? Ten jen čekal, až se situace uklidní a on bude moct znovu servírovat. „Daniil to začal. Přilil olej do ohně,“ stěžoval si po zápase v roli vítěze.
Ale také se mohlo stát, že nadějně rozehrané utkání ztratí. Po šestiminutové pauze duel nedopodával, třetí set navíc ztratil v tiebreaku. A povzbuzený Medveděv se rozjel. Ve čtvrtém setu nepovolil Francouzovi ani jeden game a vyrovnal na 2:2.
Závěr bláznivé bitvy ale nezvládl a Bonzi se tak po téměř čtyřech hodinách radoval z vítězství 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6 a 6:4.
„Nemám tušení, jak jsem zápas vyhrál,“ povídal v pozápasovém rozhovoru zatímco jeho frustrovaný ruský soupeř rozflákal raketu. „Bylo to šílené. Možná jsem získal nové fanoušky, ale i pár odpůrců. Bylo to divoké utkání, úplně šílený scénář.“
Oba se pak k situaci vyjádřili na tiskových konferencích. „Nebyl jsem naštvaný na fotografa… nebylo to nic zvláštního,“ objasnil Medveděv. „Mezi servisy se často ozve nějaký zvuk z hlediště a neřeší se to. Ale dobře, tohle mi pomohlo vrátit se do zápasu. Byla to zábava. Ale to rozhodnutí rozhodčího mě naštvalo.“
Americký tenisový svaz později potvrdil, že fotograf byl ze zápasu vyveden, a dokonce mu byla odebrána akreditace na celý turnaj.
Medveděv už potřetí za sebou vypadl na grandslamu v prvním kole, takto se poroučel i na Roland Garros a ve Wimbledonu, letos si připsal jen jedno vítězství na majoru. A jelikož na US Open obhajoval loňské čtvrtfinále, čeká ho i propad žebříčkem.
Bývalý první hráč světa tak stále prodlužuje sérii trápení, turnaj vyhrál naposledy v květnu 2023. „Hraju špatně a v důležitých momentech ještě hůř. Nic se mi nedaří, servis, return, volej, cokoliv. Příští rok musím hrát lépe.“
Ale spíš než s jeho herním propadem teď bude spojován s kontroverzní situací v New Yorku.