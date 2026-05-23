Finalistka US Open z roku 2021 nevstoupila do zápasu dobře a v úvodu prvního setu rychle prohrávala 1:5. Přestože se jí ještě podařilo několik gamů získat zpět, první sadu nakonec ztratila 4:6. Právě během přestávky mezi sety zachytily televizní kamery vyhrocený rozhovor s jejím otcem.
Jorge Fernandez své dceři rozhodně nic neulehčoval. „Kolikrát tě ještě musí trefit, abys začala hrát? Aut, aut, síť… a já ti musím pořád říkat, abys pracovala s míčem,“ kritizoval ji přímo na lavičce.
Následně pokračoval dalšími výčitkami. „Víš, že bekhend po lajně je dobrá volba a zrychluje tvoji hru. Tak proč do toho nejdeš? Nechceš poslouchat,“ vytýkal své dceři. Přidal i větu, která fanoušky šokovala asi nejvíce. „Chceš vůbec hrát tenis, nebo ne?“
Tím ale ostrý proslov nekončil. Jorge Fernandez začal svou dceru srovnávat právě s Mbokovou, která podle něj patří mezi budoucí hvězdy ženského tenisu. „Tahle holka je stabilní hráčka top 10. Hraje grandslamová čtvrtfinále, což se tobě poslední čtyři roky nepovedlo. Jestli se chceš vrátit na tu úroveň, musíš začít věřit tomu, co umíš,“ prohlásil.
Záběry z lavičky se okamžitě začaly šířit po sociálních sítích a mezi fanoušky vyvolaly velkou debatu. Mnoho lidí označilo způsob komunikace za zbytečně tvrdý a ponižující. Objevily se dokonce výzvy, aby Fernandezová spolupráci s otcem ukončila.
„Žádná podpora, žádné povzbuzení. Jen tlak a urážky,“ napsal jeden z fanoušků. Další komentující upozorňovali, že tenistka během rozhovoru působila, jako by byla na pokraji slz.
Samotný zápas už Fernandezová zvrátit nedokázala. Mboková nakonec zvítězila 6:4 a 6:4 a postoupila do semifinále turnaje WTA 500 ve Štrasburku.