Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského

  19:53
Hokejisté Chomutova přišli o středeční vítězství 3:1 na ledě Třebíče v 49. kole první ligy, do zápasu totiž neoprávněně nasadili útočníka Matěje Maštalířského, který v 60. minutě gólem do prázdné branky stanovil konečný výsledek. Utkání bylo kontumováno 5:0 ve prospěch Třebíče, oba kluby to ve čtvrtek uvedly na svých webech.

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Matěj Maštalířský z Chomutova. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Maštalířský vypomáhal Chomutovu, který bojuje o záchranu, na střídavé starty z extraligového Litvínova.

„Bohužel došlo k chybě a zanedbání povinností v nejméně vhodnou dobu. Ještě před zápasem činovníci klubu, kteří za tyto záležitosti zodpovídají, kontrolovali všechny hráče sestavy. U Matěje Maštalířského kontrola neodhalila, že už nemůže v Maxa lize nastoupit. V rámci střídavých startů má sice výjimku vzhledem k věku do 22 let, ale po 15. únoru už platí, že při odehrání 27 zápasů v extralize může do Maxa ligy pouze hráč juniorského věku, tedy ročníku 2006 a mladší,“ uvedl chomutovský klub v prohlášení.

Kontumace odsunula Piráty na poslední místo tabulky o skóre za Porubu. „Jsme si vědomi, že jsme přišli o důležité tři body, které mužstvo vybojovalo na ledě, a že se v naší pozici jedná o nepříjemnou situaci. Na druhou stranu máme vlastní osud stále ve svých rukách. V tuto chvíli máme stejně bodů jako Poruba a lepší vzájemné zápasy, takže v případě výher v závěrečných třech duelech se nemusíme na nic ohlížet,“ připomněli zástupci Chomutova.

Po čtvrteční porážce 2:3 na ledě Frýdku-Místku v dohrávce 46. kola však tento předpoklad už neplatí. Hosté prohrávali 0:2 a 1:3, na rozdíl jedné branky snížil osm sekund před koncem v přesilové hře Petr Chlán. Chomutov si připsal čtvrtou porážku za sebou, Frýdek-Místek vyhrál popáté z posledních šesti utkání a posunul se na osmé místo.

Maxa liga
46. kolo 19. 2. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : Piráti Chomutov 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Góly:
24:20 Klimek (Ižacký, Svačina)
24:32 Ramik (Střondala)
50:33 Svačina (Ižacký, Matiaško)
Góly:
43:45 Badinka (Havelka, T. Žižka)
59:52 P. Chlán (Kratochvíl, Baláž)
Sestavy:
Kacetl (Dolejš) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Volas, Byrtus – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Kubiesa, Sikora, Cedzo – Haas, Střondala, Ramik.
Sestavy:
Jekel (Vay) – Baláž, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Jenáček, Havel, T. Žižka – Coskey (A), P. Chlán, Kratochvíl – Gajda, Badinka, Helt – M. Tůma (C), Forsblom, Peksa – Hlaváček, Havelka, Mála.

Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Polák, Tvrdý

Počet diváků: 712

