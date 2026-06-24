ONLINE: Chorvatsko - Panama, medailisté z posledních šampionátů proti outsiderovi

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Fotbalisté Chorvatska se radují z trefy do sítě Anglie na mistrovství světa. | foto: Reuters

Pro chorvatské fotbalisty jsou tři body povinností, ve svém druhém vystoupení na mistrovství světa potřebují porazit Panamu, aby si nezkomplikovali postup ze skupiny K. Utkání můžete od 1.00 sledovat v online reportáži.

Chorvaté, kteří na předchozích dvou šampionátech brali stříbro a bronz, na úvod prohráli s Anglií (2:4). Ale na stadionu v Torontu proti Panamě jsou jasným favoritem.

„Je důležité, abychom se po porážce s Anglií rychle oklepali a znovu se vrátili k naší hře. Teď už není prostor pro chyby,“ řekl trenér Zlatko Dalič.

Panama je na mistrovství světa podruhé a stále čeká na první body. V roce 2018 prohrála ve skupině všechny tři zápasy.

MS ve fotbale 2026
24. 6. 2026 1:00
Panama : Chorvatsko
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