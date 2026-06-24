ONLINE: Chorvatsko - Panama, medailisté z posledních šampionátů proti outsiderovi

Chorvaté, kteří na předchozích dvou šampionátech brali stříbro a bronz, na úvod prohráli s Anglií (2:4). Ale na stadionu v Torontu proti Panamě jsou jasným favoritem.
„Je důležité, abychom se po porážce s Anglií rychle oklepali a znovu se vrátili k naší hře. Teď už není prostor pro chyby,“ řekl trenér Zlatko Dalič.
Panama je na mistrovství světa podruhé a stále čeká na první body. V roce 2018 prohrála ve skupině všechny tři zápasy.
Panama : Chorvatsko
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