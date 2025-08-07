Chorý si za úder do rozkroku nezahraje šest zápasů, říjnové derby na Letné stihne

O výši trestu informovala Slavia na sociálních sítích. Na podrobnosti a vyjádření šéfa disciplinární komise Jiřího Matznera se čeká.
Nebylo to poprvé, kdy se Chorý na ligovém trávníku zachoval krajně nesportovně. Poprvé však dostal trest.
Když v roce 2022 trefil ještě jako hráč Plzně hlavou úmyslně do obličeje sparťanského stopera Sörensena, rozhodčí i VAR to přešli a Chorý přesvědčoval: „Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektoru, počítal jsem s tím, že jde mezi nás, ale nakonec propadl za nás a došlo ke srážce.“
Komise rozhodčích potvrdila, že se jednalo o úmyslný zákrok na červenou kartu, ale protože Chorý nebyl potrestán přímo na trávníku, disciplinárka na něj nemohla.
Totéž ostatně platilo i v další sezoně, kdy Chorý v jiném duelu se Spartou udeřil Sörensena do tváře pro změnu zátylkem. Ve vzájemném souboji nepřirozeně škubnul hlavou vzad a experti se shodli: „Zákeřnost!“
Tou byl i víkendový útok na brankáře Heču, jejž ve vteřině odhalil bystrý rozhodčí Všetečka, který okamžitě tasil červenou kartu, pro Chorého mimochodem vůbec první v ligové kariéře.
Vyloučen byl dosud jen loni na Euru v Německu, kde dostal červenou od rumunského sudího Kovácse až po vypjatém duelu s Tureckem (1:2). Tentokrát v závěru na Slovácku (1:0) málem potopil i vlastní spoluhráče, kteří by ztratili dva body nebýt penaltové spásy od brankáře Staňka.
Především ale Chorý poskvrnil vlastní obraz, který ve slávistickém dresu před zraky náročných fanoušků trpělivě maloval celý rok.
Když loni do Edenu přicházel, valná část publika mu nechtěla odpustit nevybíravé zákroky v roli soupeře i fakt, že se před časem vyznal z náklonnosti ke Spartě.
Chorý si červenobílý národ díky příkladné práci pro tým a důležitým gólům v titulové sezoně získal. Přesvědčil a pro mnohé se stal oblíbencem. Ale teď?
Vždyť i samotný klub jeho chování odsoudil: „Přijímáme plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý a který v žádném případě do fotbalu nepatří. Budeme respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijmeme také vlastní interní opatření. Podobné chování v souvislosti se jménem Slavia nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoli úrovně klubu.“