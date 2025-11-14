O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Utkání skončilo minulý týden bez branek. Tento čtvrtek obdržela Plzeň verdikt disciplinární komise UEFA. Viktoria dostala za „rasistické a/nebo diskriminační chování jejích fanoušků“ pokutu 15 000 eur (přes 360 tisíc korun) a trest částečného uzavření stadionu na jedno domácí pohárové utkání se zkušební dobou na dva roky. Uzavření se týká sektoru P1, což je krajní část „kotle“ domácích fanoušků.
Z komuniké nevyplývá, o co přesně šlo. „Informaci o pokutách jsme obdrželi, od té doby vše aktivně řešíme a vyžádáme si podrobnější odůvodnění,“ uvedl Hanzlík.
Velký rozruch vyvolalo choreo domácích příznivců „Vojna s Turkem musí bejt!“ odkazující na výrok literární postavy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. U turecké strany vzbudilo velké pobouření.
„Podle našich informací nemá trest s choreem nic společného. Bylo předem hlášeno a schváleno,“ řekl Hanzlík.
Druhou pokutu 6 000 eur (přibližně 145 000 korun) dostala Plzeň za blokování veřejných průchodů.
Fenerbahce bude muset zaplatit za rasistické a/nebo diskriminační chování fanoušků, poničení stadionu, odpálení pyrotechniky, házení předmětů ze sektoru pro hosty a „nevhodné chování týmu“.
Istanbulský klub dostal také dvouletou podmínku na zákaz prodeje vstupenek pro vlastní příznivce. Do 30 dnů musí kontaktovat Viktorii za účelem vypořádání škod.