O půl milionu lehčí. Plzeň platí za chování fanoušků v zápase s Fenerbahce

Autor: ,
  15:29aktualizováno  15:29
Viktoria Plzeň dostala od UEFA za chování fanoušků při zápase fotbalové Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul celkovou pokutu 21 000 eur, v přepočtu zhruba půl milionu korun. Tiskový mluvčí Václav Hanzlík doplnil, že si západočeský klub vyžádá podrobnější informace. Bez trestu nevyšel ani soupeř, Fenerbahce musí zaplatit dokonce 78 500 eur (téměř 1,9 milionu korun).
Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou.

Ederson brání síť Fenerbahce před plzeňskou střelou. | foto: Reuters

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.
Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.
Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...
Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.
16 fotografií

Utkání skončilo minulý týden bez branek. Tento čtvrtek obdržela Plzeň verdikt disciplinární komise UEFA. Viktoria dostala za „rasistické a/nebo diskriminační chování jejích fanoušků“ pokutu 15 000 eur (přes 360 tisíc korun) a trest částečného uzavření stadionu na jedno domácí pohárové utkání se zkušební dobou na dva roky. Uzavření se týká sektoru P1, což je krajní část „kotle“ domácích fanoušků.

Z komuniké nevyplývá, o co přesně šlo. „Informaci o pokutách jsme obdrželi, od té doby vše aktivně řešíme a vyžádáme si podrobnější odůvodnění,“ uvedl Hanzlík.

Velký rozruch vyvolalo choreo domácích příznivců „Vojna s Turkem musí bejt!“ odkazující na výrok literární postavy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. U turecké strany vzbudilo velké pobouření.

„Podle našich informací nemá trest s choreem nic společného. Bylo předem hlášeno a schváleno,“ řekl Hanzlík.

Druhou pokutu 6 000 eur (přibližně 145 000 korun) dostala Plzeň za blokování veřejných průchodů.

Fenerbahce bude muset zaplatit za rasistické a/nebo diskriminační chování fanoušků, poničení stadionu, odpálení pyrotechniky, házení předmětů ze sektoru pro hosty a „nevhodné chování týmu“.

Istanbulský klub dostal také dvouletou podmínku na zákaz prodeje vstupenek pro vlastní příznivce. Do 30 dnů musí kontaktovat Viktorii za účelem vypořádání škod.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.