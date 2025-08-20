Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Chci odejít, chci zůstat, chci odejít.
Dvaadvacetiletý středopolař sice úplně svého nedosáhl, ale nakonec se dohodl na kompromisu. O něm přišla první informace z Řecka během středečního odpoledne, o necelé dvě hodiny později ji potvrdil i Tvrdík na svém twitterovém účtu.
Slavia, její fanoušci, Zafeiris i PAOK Soluň tak mají jasno.
Když v sobotním ligovém utkání v Jablonci nebyl v základní sestavě a do hry nenaskočil ani v průběhu zápasu, který se Slavii nepovedl, bylo jasné, že se kolem Zafeirise děje něco vážného.
„Nebyl připravený mentálně,“ prohlásil po remíze 1:1 trenér Jindřich Trpišovský. „Do zápasu potřebujeme hráče, který je správně nastavený. Po domluvě s ním to prostě takhle dopadlo. Je to lepší, než kdyby hrál a nepředvedl stoprocentní výkon.“
Během jara to směřovalo k tomu, že řecký záložník v letním přestupním termínu Slavii opustí. Zájem měl největší a nejúspěšnější řecký klub Olympiakos Pireus, ale jelikož nabídka vůbec nesouzněla s požadavky Slavie, nebylo pořádně co řešit.
A tak v červnu podepsal s pražským klubem novou smlouvu do léta 2028 a řekl, že chce zůstat a hrát Ligu mistrů, která slávisty čeká. „Jsme s ním dohodnutí a v tom přestupním období ho neprodáme za jakoukoli nabídku.“
Jenže během léta se do hry vložil PAOK, nabídku vylepšil, ale pořád ne dost. Klubový šéf Tvrdík oznámil, že Zafeiris v letním přestupovém období neodejde.
V úvodních čtyřech kolech nastoupil v základní sestavě a s výjimkou závěrečné fáze rozhodnutého duelu na Bohemians, absolvoval všechny minuty. Jenže pak zase změna, v Jablonci proseděl utkání na lavici.
Tvrdík nejdřív na sociálních sítích napsal, že na Zafeirise tlačí rodina, aby se vrátil domů. Poté svůj status smazal.
V dalších dnech však nakonec došlo k dohodě všech stran. Podle informací řeckých médií zaplatí PAOK přibližně 10 milionů eur, v přepočtu asi čtvrt miliardy korun. Slavia navíc dostane další miliony v případě, že se naplní dojednané bonusy.
Zafeiris přišel do Slavie v lednu 2023 z norského Hagesundu, odehrál za ni dosud 104 utkání, dal třináct branek a u dalších dvanácti si připsal asistenci.