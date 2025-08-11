Muchová vládla v koncovkách, Krejčíková zaskočila favoritku. Debakl pro Noskovou

Krejčíková, jež do sezony vstoupila kvůli zranění zad až v polovině května, v prvním setu třikrát ztratila servis a jasně jej prohrála. Poté se ale zlepšila a navzdory 12 dvojchybám zvítězila poté, co po více než dvou hodinách proměnila při soupeřčině podání druhý mečbol.
Kompletní tenisové výsledky
Ve 3. kole Krejčíková narazí na Jovicovou, jež si hladce poradila s Noskovou. Domácí teenagerka za celý zápas ani jednou nepřišla o podání, ve druhé sadě dokonce dvacáté nasazené Češce nadělila „kanára“. Nosková utrpěla třetí porážku v řadě.
Turnajová jedenáctka Muchová potvrdila proti Garciaové roli favoritky až díky vítězným tiebreakům, v nichž dohromady ztratila jen tři body.
Češka, která zaznamenala celkem sedm es, nevyužila za stavu 5:4 tři mečboly, avšak ve druhé zkrácené hře zcela dominovala. O osmifinále se utká s další Francouzkou Varvarou Gračovovou, jež nečekaně vyřadila domácí hvězdu Sofii Keninovou.
Menšík zvítězil hladce, Lehečka po obratu
Po úvodním volném losu přehrál šestnáctý nasazený Menšík amerického soka Ethana Quinna 6:4, 6:2. Roli favorita potvrdil i dvaadvacátý nasazený Lehečka v duelu s dalším domácím hráčem Tristanem Boyerem, držitele divoké karty ale zdolal až po dvouhodinovém boji 4:6, 6:1, 6:4.
Česká jednička Menšík se při debutu na Cincinnati Open zdržel na kurtu jen 73 minut. Devatenáctiletý tenista nenabídl o dva roky staršímu soupeři za celý zápas jediný brejkbol, sám mu naopak třikrát sebral podání a i ve druhém vzájemném zápase uspěl. Quinna letos porazil bez ztráty setu i ve stejné fázi Masters v Madridu.
Třiadvacetiletý Lehečka si v úvodním setu vybral na servisu slabou chvilku v pátém gamu. O rok staršímu soupeři ze druhé stovky světového žebříčku nabídl dva brejkboly a Boyer jeho zaváhání využil k zisku setu.
Do druhé sady ale český reprezentant vstoupil suverénně, rychle se ujal vedení 5:0 a vynutil si třetí set, v němž pokračoval na vítězné vlně. Hned v prvním gamu sebral Boyerovi znovu podání a náskok už uhájil.
Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi dvanáctým nasazeným Daniilem Medveděvem a Australanem Adamem Waltonem.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati
tvrdý povrch:
Muži (dotace 9 193 540 dolarů):
Ženy (dotace 5 152 599 dolarů):
Ženy (dotace 5 152 599 dolarů)