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Co se děje s Velkou pardubickou? Majitelé dosud přihlásili pouhých jedenáct koní

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  15:06aktualizováno  15:06
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Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé jedenáct koní. Pořádající Dostihový spolek to po uzávěrce přihlášek uvedl na svém webu. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a dokončil ho pouze Rigoletto.

Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké pardubické Godfrey (2024) a Sacamiro (2023). Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell se chystá tentokrát vyslat do boje desetiletého irského hnědáka Final Orderse. Dalším zahraničním účastníkem by měl být devítiletý francouzský specialista na cross country Hard Roc de Kerser.

Přihlášeni jsou také loni druhý High In The Sky a také Čáryjape, který před rokem doběhl třetí. Doplňují je Angkor Wat, Araucarias, Dumon Roclay, Zarate a Greek Dessert.

O definitivní podobě startovního pole bude jasno ve čtvrtek 1. října, kdy se uskuteční slavnostní losování startovních čísel. Velká pardubická se poběží v neděli 11. října. Na 6 900 metrů dlouhé trati se účastníci utkají o podíly z dotace pět milionů korun.

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