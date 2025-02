Zklamání je fuč, Nečas si získává Colorado i s hvězdou: Úžasný kluk! Jsme si podobní

Vše říká bilance explozivního útočníka po středeční výhře nad Devils (5:1). Dvanáct bodů (4+8) v úvodních jedenácti startech od výměny z Caroliny k Avalanche.

„Hrajeme systém, který mi sedí,“ prohodí nepříliš výřečný, avšak výstižně reagující nováček v sestavě.

I vinou dvoutýdenní pauzy kvůli Four Nations toho pořád moc neabsolvoval. Příliš znát to tedy není. Viz poslední představení.

Okamžitý výpad, předání puku zpoza branky Lehkonenovi, gól. Přesilovková rána, odraz k MacKinnonovi, další trefa. Rychlá rotace znovu v početní výhodě a skvělé zakončení ze vzduchu hvězdným Kanaďanem.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Coloradem a New Jersey:

Asistující Nečas zapsal tři body. Tolik jich nasbíral Mikko Rantanen za celou dobu od přesunu k Hurricanes, kde má Čecha zastoupit. Víc než to.

Na hodnocení trejdu je stále brzy, momentální situaci však jasně okomentoval třeba novinář Darren Dreger v kanadské televizi TSN: „Nečas život v Coloradu miluje a nemyslím si, že Rantanen by se zrovna teď bavil.“

Víc a víc se mluví o dalším přesunu finského forvarda dál. Pořádky v Carolině mu zatím nesvědčí a samozřejmě se propisuje, že poblíž nemá MacKinnona s produktivním zadákem Makarem.

Však Nečas vedle nich taky vyletěl. A nejde jen o body. Obecně vyniká střelbou, schopností dostávat se často do šancí a samozřejmě rychlostí, v jaké dovede fungovat. V jedné lajně s taktéž bruslivým MacKinnonem fanoušci žasnou. „Sick!“ používají úderný výraz pro parádu.

Gólová radost hráčů Colorada. Slaví Joel Kiviranta, Martin Nečas (vpravo) a Nathan MacKinnon.

„Myslím, že jsme si podobní tím stylem hry. Přemýšlením, rychlostí, oba jsme praváci, dovedeme si představit, kde by ten druhý mohl na ledě být,“ pravil nejproduktivnější hráč zámořské soutěže.

„Když ho sem vyměnili, slyšel jsem jen samou chválu a jak vysoko může být jeho strop. Tady vidíme, jak talentovaný a dobrý hráč to je. Skvělý, úžasný kluk!“

Takto pro oficiální web soutěže reagoval jeden z nejlepších hokejistů světa, který první den po výměně hlavně litoval ztráty Rantanena a který si ulevil slovy: „Je to na nic.“

I jeho nová kombinace musí bavit, byť logicky občas drhne. Avalanche se dál pohybují na hraně play off, užuž vyvolávali dojem, že se chytili. Než přišlo ligové přerušení a dvě porážky od Nashvillu (1:2) a St. Louis (1:3).

„Tohle je odraz, na tomhle musíme stavět,“ burcuje Nečas. Jeho týmu odstartovala série šesti domácích utkání v řadě, kterou načal úspěšně. A hlavně čtyřgólovou závěrečnou třetinou proti podobně postaveným Devils vzbuzuje dobrý pocit.

Útočník Martin Nečas (vlevo) se po boku obránce Caleho Makara raduje ze své trefy proti St. Louis.

Od šokující výměny se tým z Denveru rozhodně nezhoršil. Kouč Jared Bednar si pochvaluje, jak spolu dynamické duo komunikuje a hledá ideální řešení.

„Zatím je to dobré,“ usměje se MacKinnon.

Měsíc staré zklamání je dávno fuč.