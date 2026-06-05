Comeback legendy pokračuje. Serena Williamsová si zahraje čtyřhru i v Berlíně

Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová v pondělí ukončila spekulace médií a oznámila, že se po čtyřech letech vrací k tenisu. Příští týden se držitelka celkově 39 grandslamových trofejí představí ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen’s Clubu po boku Kanaďanky Victorie Mbokové.
S americkou legendou si mohla při comebacku zahrát česká tenistka Kateřina Siniaková, nabídku americké legendy ale musela kvůli odlišnému programu odmítnout. Českým novinářům elitní deblistka řekla, že ji po Roland Garros čeká právě kvalifikace na turnaji v Berlíně.