Comeback legendy pokračuje. Serena Williamsová si zahraje čtyřhru i v Berlíně

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  13:33aktualizováno  13:33
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Americká hvězda Serena Williamsová bude ve svém návratu k tenisu po turnaji v Queen's Clubu pokračovat v Berlíně, jak v pátek oznámili organizátoři travnatého turnaje v německé metropoli. Vítězka 23 grandslamů ve dvouhře bude i v Berlíně hrát jen čtyřhru, její partnerka zatím není známá.
Serena Williamsová v prvním kole US Open.

Serena Williamsová v prvním kole US Open. | foto: AP

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.
Serena Williamsová během druhého kola US Open.
Serena Williamsová děkuje divákům US Open.
Serena Williamsová oslavuje vítězství ve druhém kole US Open.
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Čtyřiačtyřicetiletá Williamsová v pondělí ukončila spekulace médií a oznámila, že se po čtyřech letech vrací k tenisu. Příští týden se držitelka celkově 39 grandslamových trofejí představí ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen’s Clubu po boku Kanaďanky Victorie Mbokové.

S americkou legendou si mohla při comebacku zahrát česká tenistka Kateřina Siniaková, nabídku americké legendy ale musela kvůli odlišnému programu odmítnout. Českým novinářům elitní deblistka řekla, že ji po Roland Garros čeká právě kvalifikace na turnaji v Berlíně.

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