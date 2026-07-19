Bedard se v Chicagu dočkal nové smlouvy, zařadí se mezi nejlépe placené hráče NHL

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Connor Bedard ve svetru Chicago Blackhawks

Connor Bedard ve svetru Chicago Blackhawks | foto: David GonzalesReuters

Minnesotský brankář Jesper Wallstedt se snaží zastavit pokus chicagského šikuly...
Tomáš Hertl drží u mantinelu puk před Connorem Bedardem.
Kanadský útočník Connor Bedard.
Connor Bedard se raduje se spoluhráči z gólu v utkání s New Jersey.
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Hvězdný útočník Connor Bedard bude v NHL pokračovat v Chicagu. S Blackhawks podepsal z pozice chráněného volného hráče pětiletou smlouvu na 75 milionů dolarů (1,59 miliardy korun), čímž se zařadí mezí nejlépe placené hokejisty v lize. Lukrativní kontrakt uzavřel deset dnů po operaci levého ramena, která ho připraví o začátek nové sezony.

Bedard si od nadcházející sezony ročně přijde na 15 milionů dolarů, vyšší plat budou mít jen Leo Carlsson z Anaheimu (18 milionů dolarů) a Kirill Kaprizov (17 milionů dolarů).

Před třemi lety byl jedenadvacetiletý kanadský centr jedničkou draftu a po první sezoně v NHL získal Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka.

Chicago mělo letos v tabulce základní části o 11 bodů více než v předchozím ročníku, ale na postup do play off to stále zdaleka nestačilo. Tým skončil v posledních třech letech vždy na 31. místě v NHL.

Bedard se nicméně každým rokem zlepšoval, v 69 zápasech uplynulé sezony si vytvořil kariérní maximum s 30 góly a 45 asistencemi.

Celkově má na kontě 219 utkání, 75 branek a 128 asistencí. V každé z dosavadních tří sezon byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„Connor od draftu neustále překonává naše očekávání a rychle se etabloval jako elitní hráč v NHL,“ uvedl generální manažer Chicaga Kyle Davidson. „Je pro náš tým nesmírně důležitý, udělal ve všech ohledech obrovský krok vpřed.“

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