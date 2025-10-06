Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v Edmontonu, podepsal s ním nový kontrakt. Ovšem daleko levnější než jaký mohl kdekdo očekávat.
Ještě na konci srpna hlásil: „Nespěchám, nechávám si všechny možnosti otevřené.“ Nevěděl, jak bude vypadat jeho nová smlouva. Jak bude dlouhá nebo kolik si při ní vydělá.

Nejprve se nemluvilo o tom, jestli překoná ligový rekord. Řešilo se o kolik.

V posledních dnech však chodily ze zámoří zprávy, že nakonec bude všechno jinak. Což se v pondělí večer také potvrdilo.

McDavid dal Edmontonu značnou slevu, žádat totiž mohl daleko víc. Klidně i maximální cifru, jakou umožňují ligová pravidla, tedy 19,1 milionu ročně.

On se ale spokojil s „pouhými“ 12,5 miliony, které pobírá doteď. Navíc jen na dva roky.

Chce totiž vyhrát Stanley Cup a chce ho vyhrát v dresu Oilers. Ale zároveň nechce marnit čas, pokud by mu týmový úspěch nadále unikal.

Slevil z platu, aby dal vedení šanci vybudovat kolem něj silný tým a využít peníze na jiné. Jako protislužbu si ale prosadil kratší kontrakt.

Za tři roky totiž může zadarmo odejít, což před podpisem smlouvy mohl už po nadcházející sezoně, a nahánět titul jinde.

McDavid navíc nejen že nepřekoná rekordní cifru v NHL, jakou nastavil minulý týden ruský útočník v barvách Minnesoty Kirill Kaprizov, když si vysloužil osmiletou smlouvu za 17 milionů ročně, dokonce se nestane ani nejlépe vydělávajícím hráčem v Edmontonu.

Connor McDavid konzultuje hru s Leonem Draisaitlem.

Tím zůstane Leon Draisaitl, jenž se s klubem dohodl na nových podmínkách před rokem – 14 milionů na osm let.

McDavid částkou jen prodlužuje současnou úmluvu, na níž se s Edmontonem shodl před dlouhými osmi lety, když mu bylo pouhých 20 let.

Teď je z něj nejlepší hokejista světa, individuálních trofejí má habaděj, přesto dal ego stranou a předvedl ukázkové gesto kapitána.

Cítí, že má s Oilers úspěch na dosah. Dvakrát za sebou hrál s týmem finále Stanley Cupu, ale na trofej zatím nedosáhl. Vždy se mu do cesty před posledním krůčkem postavila Florida.

Teď by to rád změnil. A dává bokem finanční ohodnocení, ví, že se vzrůstajícím platovým stropem dostane přidáno za tři roky, kdy mu skončí nově podepsaná smlouva.

Jestli to bude v Edmontonu, kde by pravděpodobně ale musel vyhrát nablýskanou trofej, nebo někde jinde, se teprve ukáže.

