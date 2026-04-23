Kdo je Cooly a co symbolizuje?
Cooly je oficiální maskot mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Jeho podoba vychází z tradičního symbolu země – krávy, která je neodmyslitelně spojená se švýcarskou kulturou i horskými oblastmi. Ztělesňuje tradiční národní hodnoty, jako jsou dobrosrdečnost, sportovnost a sportovní duch, blízkost k přírodě a tradici.
Kravička Cooly
Rok narození: 2009
Zdroj: IIHF
Co má Cooly za úkol?
Maskot je navržen jako přátelská, energická a hravá postava, která má za úkol:
- bavit fanoušky v arénách i mimo ně
- zpříjemnit atmosféru turnaje
- přiblížit hokej dětem a rodinám
Historie maskota Cooly
- Kravička Cooly se ve Švýcarsku poprvé objevila během mistrovství světa v roce 2009. Už tehdy si získal obrovskou popularitu díky své originální podobě a interakci s fanoušky.
- Jméno získala v anketě, do které se zapojily tisíce lidí. Odkazuje na anglické slovo „cool“, tedy chlad typický pro lední hokej, ale zároveň i na význam „v pohodě“.
- Vrátit se měla na mistrovství světa v roce 2020, které mělo Švýcarsko pořádat. Turnaj byl ale nakonec zrušen kvůli pandemii COVID-19.
- Po letech se organizátoři rozhodli vsadit na jistotu a pro MS 2026 oblíbence fanoušků znovu oživili.
Zajímavosti o Coolym
- Inspirace Švýcarskem – kráva jako symbol Alp a místní kultury
- Hokejový styl – často vystupuje s hokejkou a ve výstroji
- Oblíbenec fanoušků – patří mezi nejfotografovanější maskoty turnaje
- Showman – pravidelně baví publikum během přestávek i mimo stadion
- Návrat po 17 letech – z MS 2009 zpět na scénu v roce 2026
Maskoti MS přehled za posledních patnáct let
|Rok
|Pořadatel
|Maskot
|2026
|Švýcarsko
|Cooly (kráva)
|2025
|Švédsko / Dánsko
|Beaty (srdce)
|2024
|ČESKO
|Bob a Bobek
|2023
|Finsko / Lotyšsko
|Spiky (ježek)
|2022
|Finsko
|Miracleo (lev)
|2021
|Lotyšsko
|Spiky (ježek)
|2019
|Slovensko
|Macejko (medvěd)
|2018
|Dánsko
|Duckley (kachna)
|2017
|Německo / Francie
|Asterix a Obelix
|2016
|Rusko
|Lafik (pes)
|2015
|ČESKO
|Bob a Bobek
|2014
|Bělorusko
|Volat (zubr)
|2013
|Švédsko / Finsko
|Icy (rys)
|2012
|Finsko / Švédsko
|Hockeybird (pták)
|2011
|Slovensko
|Goooly (vlk)
Připomeňte si některé oblíbené maskoty z minulých MS: