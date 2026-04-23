MS v hokeji 2026: Kravička Cooly se vrací. Přehled maskotů minulých šampionátů

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co symbolizuje a čím si získala oblibu fanoušků po celém světě. Nechybí ani přehled maskotů MS v hokeji od roku 2011.

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid. Dočká se tak v roce 2026. | foto: Profimedia.cz

Kdo je Cooly a co symbolizuje?

Cooly je oficiální maskot mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Jeho podoba vychází z tradičního symbolu země – krávy, která je neodmyslitelně spojená se švýcarskou kulturou i horskými oblastmi. Ztělesňuje tradiční národní hodnoty, jako jsou dobrosrdečnost, sportovnost a sportovní duch, blízkost k přírodě a tradici.

Kravička Cooly

Rok narození: 2009
Domov: Curych, Fribourg
Oblíbená barva: červená/bílá
Oblíbená píseň: Bastian Baker – Time to Shine
Koníčky: lední hokej, tanec, fotografování
Oblíbené jídlo: švýcarská čokoláda, fondue

Zdroj: IIHF

Co má Cooly za úkol?

Maskot je navržen jako přátelská, energická a hravá postava, která má za úkol:

  • bavit fanoušky v arénách i mimo ně
  • zpříjemnit atmosféru turnaje
  • přiblížit hokej dětem a rodinám

Historie maskota Cooly

  • Kravička Cooly se ve Švýcarsku poprvé objevila během mistrovství světa v roce 2009. Už tehdy si získal obrovskou popularitu díky své originální podobě a interakci s fanoušky.
  • Jméno získala v anketě, do které se zapojily tisíce lidí. Odkazuje na anglické slovo „cool“, tedy chlad typický pro lední hokej, ale zároveň i na význam „v pohodě“.

MS v hokeji 2026: Program, skupiny, kdy a s kým budou hrát Češi?
  • Vrátit se měla na mistrovství světa v roce 2020, které mělo Švýcarsko pořádat. Turnaj byl ale nakonec zrušen kvůli pandemii COVID-19.
  • Po letech se organizátoři rozhodli vsadit na jistotu a pro MS 2026 oblíbence fanoušků znovu oživili.

Zajímavosti o Coolym

  • Inspirace Švýcarskem – kráva jako symbol Alp a místní kultury
  • Hokejový styl – často vystupuje s hokejkou a ve výstroji
  • Oblíbenec fanoušků – patří mezi nejfotografovanější maskoty turnaje
  • Showman – pravidelně baví publikum během přestávek i mimo stadion
  • Návrat po 17 letech – z MS 2009 zpět na scénu v roce 2026

MS v hokeji 2026: Kde se bude hrát? Podívejte se na stadiony v Curychu a Fribourgu

Maskoti MS přehled za posledních patnáct let

RokPořadatelMaskot
2026ŠvýcarskoCooly (kráva)
2025Švédsko / DánskoBeaty (srdce)
2024ČESKOBob a Bobek
2023Finsko / LotyšskoSpiky (ježek)
2022FinskoMiracleo (lev)
2021LotyšskoSpiky (ježek)
2019SlovenskoMacejko (medvěd)
2018DánskoDuckley (kachna)
2017Německo / FrancieAsterix a Obelix
2016RuskoLafik (pes)
2015ČESKOBob a Bobek
2014BěloruskoVolat (zubr)
2013Švédsko / FinskoIcy (rys)
2012Finsko / ŠvédskoHockeybird (pták)
2011SlovenskoGoooly (vlk)

Připomeňte si některé oblíbené maskoty z minulých MS:

Mohlo by Vás zajímat

