Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

Autor: ,
  11:42aktualizováno  11:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Rijádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s náskokem dvou bodů před al-Hilálem.Jednačtyřicetiletý Ronaldo se na výhře domácích podílel dvěma góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů.
Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo s rodinou po výhře an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo se zubí před zápasem an-Nasru.
Cristiano Ronaldo slaví výhru an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo nezvykle s číslem devět před zápasem an-Nasru.
9 fotografií

V aktuálním ročníku mistr Evropy z roku 2016 zaznamenal 28 gólů. Lepší byli pouze Ivan Toney (32) a Julián Quiňones (33).

O zbývající branky domácích se postarali v první půli Sadio Mané a po přestávce Kingsley Coman. Za Damac, který nakonec obsadil 16. místo a sestoupil do druhé ligy, z penalty v 58. minutě snížil Morlay Sylla.

Cristiano Ronaldo s rodinou po výhře an-Nasru v Saudi Pro League.

Ronaldo čekal na první titul s an-Nasrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. V minulosti se pětinásobný držitel Zlatého míče radoval z ligového primátu s Realem Madrid, Juventusem Turín a United.

An-Nasr si připsal první titul od roku 2019 a celkově jedenáctý, což jej řadí na třetí místo pořadí nejúspěšnějších saúdských klubů. Víc ligových triumfů mají na kontě pouze al-Ittihád (14) a al-Hilál (21).

Cristiano Ronaldo s rodinou po výhře an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo se zubí před zápasem an-Nasru.
Cristiano Ronaldo slaví výhru an-Nasru v Saudi Pro League.
Cristiano Ronaldo nezvykle s číslem devět před zápasem an-Nasru.
9 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.