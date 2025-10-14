Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalikace MS. Angličané slaví postup

  23:26aktualizováno  23:26
Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr dvakrát a překonal někdejšího guatemalského reprezentanta Carlose Ruize, který dal v kvalifikačních utkáních 39 gólů. Ronaldo má na kontě 41 branek, na které mu stačilo 50 zápasů.
Cristiano Ronaldo kouká na maďarského brankáře Totha, jemuž vsítil dva góly.

Cristiano Ronaldo kouká na maďarského brankáře Totha, jemuž vsítil dva góly. | foto: Reuters

Lotyš Tonisevs se snaží zastavit Harryho Kanea.
Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v...
Srb Mihajlo Cvetkovic (vlevo) přetlačil andorského Adriho da Cunhu.
Fotbalisté Portugalska slaví trefu Cristiana Ronalda.
Pětinásobný držitel Zlatého míče si také upevnil pozici nejlepšího reprezentačního střelce. Ve 225 utkáních nasázel 143 gólů. Druhý Argentinec Lionel Messi dal za Argentinu 114 branek ve 194 zápasech.

Portugalci vyhráli první poločas nad Maďarskem 2:1 poté, co hosty poslal v osmé minutě do vedení Attila Szalai. Jistotu postupu na světový šampionát ale svěřenci španělského trenéra Martineze nemají, v nastaveném čase druhého poločasu totiž na 2:2 srovnal Szoboszlai.

Prvním evropským týmem, který může slavit postup na mistrovství světa, se tak stali Angličané, kteří venku deklasovali Lotyšsko 5:0. Svěřenci německého kouče Tuchela ovládli v kvalifikaci všech šest dosavadních zápasů s celkovým skóre 18:0.

Lotyš Tonisevs se snaží zastavit Harryho Kanea.

Proti Lotyšsku se dvakrát trefil Harry Kane, který má na kontě v aktuální kvalifikaci šest gólů. Dvě utkání před koncem má tým jistotu prvního místa ve skupiny K.

Jistotu minimálně baráže o účast na mistrovství světa získali Italové, kteří porazili Izrael 3:0, čímž si upevnili ve skupině I druhou pozici. Na dosud stoprocentní Norsko nicméně stále ztrácí tři body.

Ve skupině F jsou nadále stoprocentní Španělové, kteří přehráli Bulharsko 4:0 a po čtyřech zápasech mají 12 bodů. O tři body méně má druhé Turecko, které porazilo Gruzii 4:1.

Skupina E

Kvalifikace MS
Skupina E 14. 10. 2025 20:45
Španělsko Španělsko : Bulharsko Bulharsko 4:0 (1:0)
Góly:
35. Merino
57. Merino
79. Černev (vla.)
90+2. Oyarzabal
Góly:
Sestavy:
Simón – Porro, Le Normand (72. Vivian), Laporte, Grimaldo – Merino, Zubimendi (63. A. García), Pedri (68. Barrios) – Oyarzabal, Aghehowa (46. Iglesias), Baena (63. Pino).
Sestavy:
Vucov – Velkovski, Černev, Hristov, Georgiev – Šopov (84. Stojanov), Krastev, Grujev (89. A. Krajev) – Kirilov (67. Dimitrov), Despodov (C) (67. Nikolov), Minčev (67. H. Petrov).
Náhradníci:
Raya, Remiro – Cubarsí, Cucurella, De Frutos, Llorente, J. Rodríguez.
Náhradníci:
Mitov, Šejtanov – Božinov, Čočev, Dimitrov, M. Petkov, Popov.

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Parinet Le Tellier (FRA)

Kvalifikace MS
Skupina E 14. 10. 2025 20:45
Turecko Turecko : Gruzie Gruzie 4:1 (3:0)
Góly:
16. Yıldız
22. Demiral
35. Akgün
52. Demiral
Góly:
65. Kočorašvili
Sestavy:
Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Çalhanoğlu (C) (78. Özcan), Yüksek – Akgün (68. Yılmaz), Güler (68. Orkun Kökçü), Yıldız (83. Kadıoğlu) – Aktürkoğlu (78. Aydın).
Sestavy:
Mamardašvili – Kakabadze, Ločošvili, Gogličidze, Gočoleišvili – Kiteišvili (65. Gagnidze), Mekvabišvili, Kočorašvili – Davitašvili (72. Lobžanidze), Mikautadze (46. Zivzivadze), Kvaracchelia (C).
Náhradníci:
Günok, Bayındır – Z. Çelik, Söyüncü, Akaydin, Kahveci, Uzun.
Náhradníci:
Kereselidze, Gugešašvili – Dvali, Kašia, Guliašvili, Azarovi, Mamučašvili, Citaišvili, Kvernadze.
Žluté karty:
75. Aktürkoğlu
Žluté karty:
85. Kočorašvili

Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Artene (vš. ROU)

Tabulka skupiny E:

1.Španělsko440015:012
2.Turecko430113:109
3.Gruzie41036:93
4.Bulharsko40041:160

Skupina F

Kvalifikace MS
Skupina F 14. 10. 2025 20:45
Portugalsko Portugalsko : Maďarsko Maďarsko 2:2 (2:1)
Góly:
22. Ronaldo
45+3. Ronaldo
Góly:
9. A. Szalai
90+1. Szoboszlai
Sestavy:
D. Costa – Semedo, Dias, R. Veiga, Mendes (79. Tavares) – B. Fernandes (62. Palhinha), R. Neves (62. Conceição), Vitinha – B. Silva, Ronaldo (C) (78. Ramos), Neto (62. Félix).
Sestavy:
Balázs Tóth – Négo, Orbán, A. Szalai, Kerkez (79. M. Dárdai) – Schäfer (38. A. Tóth), Styles (79. Vitális), Szoboszlai (C) – Bolla (58. Lukács), Varga, Sallai.
Náhradníci:
Sá, R. Silva – Dalot, Gonçalves, Nunes, A. Silva, Trincão.
Náhradníci:
Demjén, Szappanos – Csongvai, Gruber, Mocsi, Molnár, Osváth, Ötvös.
Žluté karty:
34. B. Fernandes, 90. Félix
Žluté karty:
51. Styles, 90+5. Lukács

Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Mihajlović

Kvalifikace MS
Skupina F 14. 10. 2025 20:45
Irsko Irsko : Arménie Arménie 1:0 (0:0)
Góly:
70. E. Ferguson
Góly:
Sestavy:
Kelleher – O'Brien, Nathan Collins (C), O'Shea – Coleman (65. Ogbene), Smallbone (81. J. Taylor), Molumby, Manning – Ebosele (65. Parrott), Azaz – E. Ferguson (81. Idah).
Sestavy:
Avagjan – Hovhannisjan, Pilojan (81. Bičachčjan), S. Muradjan, Mkrtčjan – Spercjan, Iwu, Tiknizjan (72. N. Grigorjan) – Barseghjan (C), Ranos (72. Miranjan), Šaghojan (46. Zelarayán).
Náhradníci:
Bazunu, Travers – Dunne, Ferry, Egan, McAteer, Michael Johnston, Coventry.
Náhradníci:
Čančarević, Beglarjan – Aruťunjan, Serobjan, K. Muradjan, Aghasarjan, Davidjan, Simonjan.
Žluté karty:
48. Coleman, 70. Molumby, 78. Manning, 84. O'Brien
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
52. Barseghjan

Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (FRA)

Tabulka Skupiny F:

1.Portugalsko431011:410
2.Maďarsko41218:75
3.Irsko41124:54
4.Arménie41032:93

Skupina I

Kvalifikace MS
Skupina I 14. 10. 2025 20:45
Itálie Itálie : Izrael Izrael 3:0 (1:0)
Góly:
45+2. Retegui
74. Retegui
90+3. Mancini
Góly:
Sestavy:
Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli (85. Cristante), Tonali (90+3. Piccoli) – Cambiaso (85. Spinazzola), Retegui (90+3. Cambiaghi), Raspadori (46. Esposito).
Sestavy:
O. Glazer – Dasa (C) (89. Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo – E. Peretz (75. Abú Fání), Gloukh, Khalaily (72. Turiel) – Biton, Baribo (72. Turgeman), Solomon (89. Šua).
Náhradníci:
Meret, Vicario – Gabbia, Udogie, Orsolini, Frattesi, Coppola.
Náhradníci:
Daniel Peretz, Tzur – Gandelman, Azulay, Noy, Gropper, Stojnov.
Žluté karty:
90+4. Barella
Žluté karty:
42. Biton

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (FRA)

Kvalifikace MS
Skupina I 14. 10. 2025 18:00
Estonsko Estonsko : Moldavsko Moldavsko 1:1 (1:0)
Góly:
12. Käit
Góly:
64. Bodișteanu
Sestavy:
Hein – Schjønning-Larsen, Paskotši, Mets (C), Siňavskij – Jakovlev, Soomets, Käit (85. Paalberg), Saarma (59. Mustmaa) – Kristal (59. Shein) – Sappinen (82. A. Tamm).
Sestavy:
Cojuhar – Forov (80. Plătică), Crăciun (62. Ștefan), Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk – Caimacov (46. Bodișteanu), Rață (C) (62. Borș), Bogaciuc (46. Lupan) – Perciun, Postolachi.
Náhradníci:
Igonen, Perk – Kuusk, Peetson, Palumets, J. Tamm, M. Miller, Vetkal.
Náhradníci:
Celeadnic, Avram – Iovu, Damașcan, Boiciuc, Dumbravanu, Botnari.
Žluté karty:
45. Mets, 88. A. Tamm
Žluté karty:
29. Reabciuk, 34. Bogaciuc, 88. Baboglo

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj (CRO)

Tabulka skupiny I:

1.Norsko660029:318
2.Itálie650118:815
3.Izrael730415:199
4.Estonsko71157:174
5.Moldavsko60154:261

Skupina K

Kvalifikace MS
Skupina K 14. 10. 2025 20:45
Lotyšsko Lotyšsko : Anglie Anglie 0:5 (0:3)
Góly:
Góly:
26. Gordon
44. Kane
45+4. Kane
58. Toņiševs (vla.)
86. Eze
Sestavy:
Zviedris – Jurkovskis (46. Toņiševs), Veips, Černomordijs (C), Balodis, Cigaņiks – Zelenkovs, Varslavāns (66. Dašķevičs), Vapne (73. Saveljevs), Ikaunieks (88. Grabovskis) – Gutkovskis (73. Regža).
Sestavy:
Pickford – Spence, Stones (70. Burn), Konsa, Lewis-Skelly – E. Anderson, Rice (60. J. Henderson) – Saka (60. Bowen), Rogers (60. Eze), Gordon (70. Rashford) – Kane (C).
Náhradníci:
Orols, Matrevics – Jagodinskis, Savaļnieks, Penkevics, Pulis, Meļņiks.
Náhradníci:
D. Henderson, Trafford – Guéhi, Gibbs-White, Loftus-Cheek, O'Reilly.
Žluté karty:
31. Cigaņiks, 41. Balodis, 45+3. Černomordijs
Žluté karty:
87. Konsa

Rozhodčí: Sidoropoulos – Kostaras, Dimitriadis (GRE).

Počet diváků: 10404

Kvalifikace MS
Skupina K 14. 10. 2025 20:45
Andorra Andorra : Srbsko Srbsko 1:3 (1:1)
Góly:
17. G. López
Góly:
19. C. García (vla.)
54. Vlahović
77. A. Mitrović
Sestavy:
Álvarez – Borra (84. Rubio), Llovera, C. García, Olivera (78. Marc García), San Nicolás (C) – Rodrigo (84. Dacu), E. Vales (63. M. Vales), Babot, Cervós – G. López (63. Rosas).
Sestavy:
Petrović – Veljković (46. Milosavljević), Eraković, S. Pavlović (84. Simić) – Kostić, Gudelj (68. N. Maksimović), S. Mitrović, Stanković (89. Ugrešić), Samardžić (84. Cvetković) – A. Mitrović (C), Vlahović.
Náhradníci:
Pires, A. Ruiz – Pomares, Martínez, R. Fernández, de las Heras, Teixeira.
Náhradníci:
Draskić, Lijeskič – Dragojević, Zukić, I. Ilić, Randjelović, Kostov.
Žluté karty:
15. Borra, 20. Cervós, 24. E. Vales, 77. C. García
Žluté karty:
62. Eraković

Rozhodčí: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou

Tabulka skupiny K:

1.Anglie660018:018
2.Albánie63216:311
3.Srbsko63127:710
4.Lotyšsko71244:135
5.Andorra70163:151
