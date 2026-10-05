Jesus ale opakovaně prohlásil, že s útočníkem žádný problém nemá a po nedělní domácí výhře nad Norskem (2:1) řekl, že Ronalda příště rád znovu povolá a bude jen na něm, zda nominaci přijme.
„Cristiano? Pokud bude chtít, může se do reprezentace vrátit... Můžeme si o tom promluvit před oznámením další nominace, ale rozhodnutí je na Crisovi,“ řekl Jesus na adresu jednačtyřicetileté portugalské ikony na tiskové konferenci po vítězství, díky němuž si Portugalci zajistili postup do čtvrtfinále.
Nejlepší reprezentační střelec historie, který má na kontě 146 gólů, nečekaně opustil soustředění Portugalců v Malmö minulý týden ve středu večer a ještě v noci odletěl soukromým letadlem do Madridu. Na instagramu současný hráč saúdskoarabského klubu an-Nasr k tomu napsal, že vše vysvětlí, až přijde čas.
Podle Jesuse je ale celá aféra jen nedorozumění. „Pro mě je Cristiano hráčem, který může být i příště nominován - za předpokladu, že bude v an-Nasru hrát,“ zdůraznil v neděli Jesus.
Portugalsko i bez Ronalda své zápasy v Lize národů vyhrálo a Jesus je přesvědčen, že tým za ním stojí. „Rozhodující je výhra, nejlepší obranou trenéra jsou vítězství, na ničem jiném nezáleží,“ řekl dvaasedmdesátiletý kouč, jenž v minulosti Ronalda vedl i v an-Nasru.