Nedělní finálový duel šampionátu brazilského státu Minas Gerais mezi fotbalisty Cruzeira a Atlética Mineiro měl dohru v podobě hromadné rvačky hráčů obou celků. Podle brazilských médií rozhodčí po utkání dvou rivalů z města Belo Horizonte dodatečně rozdal 23 červených karet, jednu z nich obdržel i nedávný sparťan Preciado. Cruzeiro v utkání zvítězilo 1:0.

Potyčka mezi hráči Mineira a Cruzeira ve finále brazilského státu Minas Gerais. | foto: Profimedia.cz

Potyčky odstartovaly na konci šestiminutového nastavení poté, co brankář Atlética Everson po souboji kolenem zaklekl hlavu ležícímu záložníkovi Christianovi. Následné strkanice přešly do hromadné rvačky, během které padaly tvrdé údery i kopance. Ani ochrance se nedařilo situaci uklidnit.

„Tohle se nemělo stát, nikdy jsem během fotbalového utkání neviděl takové násilí. Takhle nemůžeme jít příkladem, vidí to celý svět. Máme nějakou odpovědnost, vrhá to na všechny špatné světlo,“ uvedl kapitán Atlética Hulk.

Bývalý brazilský reprezentant a kanonýr Porta byl jedním z jedenácti vyloučených poraženého týmu.

Do potyčky se zapojil i jeho spoluhráč a bývalý sparťanský obránce Ángelo Preciado, který soupeři dal ránu zezadu do hlavy. I on dostal červenou kartu.

