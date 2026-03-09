Potyčky odstartovaly na konci šestiminutového nastavení poté, co brankář Atlética Everson po souboji kolenem zaklekl hlavu ležícímu záložníkovi Christianovi. Následné strkanice přešly do hromadné rvačky, během které padaly tvrdé údery i kopance. Ani ochrance se nedařilo situaci uklidnit.
„Tohle se nemělo stát, nikdy jsem během fotbalového utkání neviděl takové násilí. Takhle nemůžeme jít příkladem, vidí to celý svět. Máme nějakou odpovědnost, vrhá to na všechny špatné světlo,“ uvedl kapitán Atlética Hulk.
Bývalý brazilský reprezentant a kanonýr Porta byl jedním z jedenácti vyloučených poraženého týmu.
Do potyčky se zapojil i jeho spoluhráč a bývalý sparťanský obránce Ángelo Preciado, který soupeři dal ránu zezadu do hlavy. I on dostal červenou kartu.