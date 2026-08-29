Bude Crvena Zvezda bez pohárů? Na UEFA dorazila žádost o vyloučení kvůli Mladičovi

Právě ono centrum připomíná masakr, při kterém srbské jednotky systematicky zavraždily přes 8 000 bosenských muslimů. Nejen za to byl Mladič uznán v nizozemském Haagu válečným zločincem.
Tam si také odpykával doživotní trest za genocidu a ve čtvrtek ve vězení zemřel, což fanoušci uctili transparentem a skandováním. Jejich počin pak sdílel i oficiální účet klubu se salutujícím emotikonem.
August 27, 2026
Zvezdě hrozí pokuta, pokud UEFA chování fanoušků vyhodnotí jako nevhodné. Transparent i chorál může považovat za politické gesto, která jsou zakázaná. Teď však Unie řeší i další podnět.
„Klub, který vědomě využívá své oficiální komunikační kanály k šíření sdělení oslavujících muže odsouzeného za genocidu, nemůže takové chování přisuzovat chování fanoušků. Dalece to přesahuje otázku fandění, jde o institucionální vztah klubu k hodnotám, na nichž UEFA zakládá evropský fotbal,“ stojí v prohlášení centra v Srebrenici podle srbské zpravodajské agentury Beta.
„Místo toho, aby se klub od takových zpráv distancoval, ještě je zařadil do své oficiální komunikace po zápase,“ pokračuje.
Centrum zároveň připomnělo existující disciplinární precedens, v němž UEFA za podporu Mladiče vyčetla Zvezdě, že „jeho glorifikace nepředstavuje pouze podporu jednotlivce, ale celého poselství, které uráží etnické a náboženské oběti.“
Mladič je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo nuceno je opustit.
Red Star fans chant the name of General Ratko Mladic in the match against Viktoria Plzen. pic.twitter.com/Q3UdB8DLrU— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) August 27, 2026
Někdejší velitel bosenskosrbské armády si vysloužil přezdívku „bosenský řezník“, nicméně mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě.
I proto žádá srebrenické centrum o zahájení disciplinárního řízení a považuje jednání oficiálních klubových kanálů za přitěžující okolnost.
Zvezda kvůli vyřazení ve Štruncových sadech hraje základní fázi Konferenční ligy, čtvrteční los ji přisoudil Kodaň, Gent, Lugano, Trabzonspor, Inter Escaldes a Iberii Tbilisi.
Zda ligovou fázi 15. října načne, případně s jakou pokutou, se teprve uvidí.