Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby se stejným majitelem nesmí startovat ve stejném evropském poháru, místo londýnského celku si druhou nejvýznamnější soutěž zahraje Nottingham.
Fotbalisté Crystal Palace se radují z triumfu v anglickém superpoháru, v němž porazili Liverpool.

Crystal Palace v minulé sezoně vyhrál Anglický pohár a získal první velkou trofej. Tím si zajistil účast v Evropské lize a návrat do evropských pohárů, ve kterých naposledy startoval v roce 1998.

UEFA však minulý měsíc kvůli vazbám na Lyon, který se kvalifikoval do stejného poháru, přeřadila londýnský klub do Konferenční ligy.

Kontrolní podíl v Crystal Palace má totiž John Textor, který je současně předsedou společnosti vlastnící francouzský klub. Textor, jenž vlastní i brazilské Botafogo a belgický Molenbeek, sice v červnu prodal 43 procent v klubu krajanovi Woodymu Johnsonovi, UEFA ale rozhodnutí nezměnila.

