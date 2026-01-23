Nymburk dominoval v odvetě s Brnem, 119 bodů ho poslalo do pohárového semifinále

Nymburští basketbalisté jasně vyhráli domácí odvetu čtvrtfinále Českého poháru s Brnem 119:75 a po klopýtnutí v úvodním utkání, v němž na hřišti soupeře prohráli 80:90, díky lepšímu skóre doplnili čtveřici semifinalistů.

Petr Křivánek z Brna se snaží obejít Vojtěcha Hrubana z Nymburka. | foto: Jan Russnák / Pumpa Basket Brno

O účast ve finále se Středočeši utkají s Opavou. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Ústí nad Labem s Pardubicemi, které se utkají 4. a 11. února. Druhé semifinále zatím termíny nemá.

Mistrovský Nymburk v další repríze loňského ligového finále prohrával jen v úplném úvodu, v prvním poločase s ním ale Brno stále drželo krok. V poločase vedli domácí o devět bodů a zápas rozhodli až po přestávce. Po třetí čtvrtině jejich náskok narostl na 22 bodů a odpor soupeře definitivně zlomili nástupem do poslední části, kdy šňůrou 20:0 odskočili na 42 bodů.

Za postupem Nymburk táhl s 32 body nejlepší střelec zápasu Sir’Jabari Rice, jenž trefil čtyři trojky a proměnil všech šest trestných hodů. Jaromír Bohačík přispěl 17 body a 6 asistencemi.

Nymburk ještě nevyužil svou novou posilu na rozehrávku Tonyho Perkinse, na straně Brna se Keyshaun Langley stal při své premiéře nejlpším střelcem týmu díky 15 nastříleným bodům.

Český pohár basketbalistů

Čtvrtfinále - odveta

ERA Basketball Nymburk - Pumpa Basket Brno 119:75 (57:48)
Nejvíce bodů: Rice 32, Bohačík 17, Hruban 13, Sehnal a Shumate po 11, Rylich 10, Santos-Silva 9 – Langley 15, Stráněl 13, David Jelínek (1990) 10, Farský 9, Kejval 8.

První zápas 80:90, postoupil Nymburk.

