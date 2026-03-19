ONLINE: Druhé zápasy čtvrtfinále. Sparta chce odskočit v Plzni, Pardubice s Kometou

Pardubice v první repríze loňské finálové série potvrdily roli favorita díky triumfu 5:1. Stejně jako v základní části zafungovala jejich silná zbraň, v přesilových hrách se Východočeši prosadili třikrát.
„Určitě v utkání nechceme mít tolik oslabení, ale skvěle jsme je odehráli a tím jsme si pomohli. Přesilovky jsou na dobré úrovni po celý rok, taky jsme je pilovali,“ pochvaloval si práci speciálních týmů Jiří Smejkal.
To mistři z Brna si v početních výhodách nedokázali pomoci, trápili se v koncovce.
„S jedním gólem se nedá vyhrát. Proti tak kvalitnímu týmu musíme zvýšit produktivitu. Dokázali jsme ale, že s Pardubicemi dokážeme hrát. Jen musíme zvýšit tempo a více se tlačit před bránu,“ burcoval Kristián Pospíšil.
Neúspěšná byla ve finální fázi také Plzeň, proti sparťanskému brankáři Josefu Kořenářovi se neujala ani jedna z jejích 26 střel. V zápase navíc přišla o útočníka Villeho Petmana, který ošklivě narazil do mantinelu a opustil led na nosítkách.
„Bližší informace nemáme, ale všechno nasvědčuje tomu, že snad naštěstí nejde o nějaké vážné zranění. Ale uvidíme, jak dopadnou vyšetření,“ hlásil po utkání plzeňský trenér Josef Jandač.
Jeho svěřenci nevyužili odpočinku před startem série, to rozehraná Sparta po náročném předkole s Kladnem překonala domácí obranu dvakrát zásluhou Michala Vitoucha a Pavla Kousala.
„Parádní výkon gólmana, skvělá defenziva od všech kluků, včetně těch ofenzivně laděných. Nikdo si nešel zahrát, ale šli jsme vyhrát, všichni se k tomu postavili tak, abychom zápas vyhráli. Do kabiny patří velký dík,“ chválil svěřence kouč Jaroslav Nedvěd.
Bude mít důvod k radosti i po druhém utkání série?
2:19 T. Vondráček (T. Dvořák, J. Stránský)
M. Subban - J. Ludvig, M. Tourigny - T. Dvořák, P. Čerešňák - L. Hájek, J. Košťálek - D. Gazda - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček - S. Fejes
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - J. Ščotka, T. Bartejs - M. Gulaši, M. Ďaloga - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, A. Ilomäki - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - L. Cingel, A. Zbořil, J. Kos - D. Moravec, D. Michálek, R. Ferda - D. Chludil
Vyloučení: 2:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - S. Percy, V. Lajunen - K. Rubins - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - A. Kubík, M. Filip, L. Strnad - M. Teplý, D. Simon, M. Petman - J. Schleiss, J. Lev, I. Sedláček - O. Pšenička
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, T. Hyka - M. Dzierkals, K. Hrabík, P. Kousal - A. Raška, F. Kuťák, M. Vitouch - K. Vesalainen
Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0