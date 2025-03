Extraligový šlágr už ve čtvrtfinále. Spartu čeká Třinec, Pardubice vyzvou Budějovice

Sparta (1.) – Třinec (10.)

Vladimír Dravecký z Třince se tlačí do zakončení v utkání se Spartou.

Klapne to letos? Skončí osmnáctileté čekání na titul? Těžko předvídat, cesta na vrchol je stále dlouhá, ale Sparta cítí šanci. Možná vůbec největší za poslední roky. Do play off vstupuje v roli jasného favorita. Získala Pohár Jaroslava Pouzara, nastřádala o třináct bodů více než druhý Hradec.

Na soupisce jen těžko najdete výraznou slabinu. Silný brankářský tandem ve složení Jakub Kovář – Josef Kořenář, nepříjemná defenziva v čele s rekordmanem v počtu gólů Aaronem Irvingem, vyvážený útok plný šikovných hráčů i pracantů, kteří dokážou rozhodovat zápasy.

Ani tým Pavla Grosse se neobešel bez krátkodobých výpadků, ale jakmile se základní část začala pomalu chýlit ke konci, vyladil formu a zavelel k rozhodujícímu trháku. Doma neprohrál od 26. prosince, v novém roce nezvládl jen tři duely z dvaceti.

Jenže teď má proti sobě Třinec, který Pražanům třikrát po sobě překazil nejvyšší ambice. Nejprve ve finále v roce 2022, o rok později ve čtvrtfinále a loni v nezapomenutelném semifinále, v němž byl jedinou vteřinu od vyřazení, ale nakonec jako první tým v historii české nejvyšší soutěže otočil sérii z 0:3 na 4:3.

Vítězové posledních mistrovských titulů i po strastiplné cestě základní částí dávají najevo, že se s nimi musí opět počítat. V play off se zkrátka cítí jako doma. V sérii s Litvínovem, který postrádal zraněného lídra Ondřeje Kašeho, ztratili jen první utkání, pro postup si došli typickým způsobem. Nikdo nemá s klíčovými bitvami větší zkušenosti než oni.

V roce 2024 se oba celky střetly hned čtrnáctkrát, teď napíšou další kapitolu třaskavé rivality. Kdo bude úspěšnější?

Hradec Králové (2.) – Mladá Boleslav (9.)

Šarvátka v utkání Mladé Boleslavi s Hradcem Králové.

Vzpomínáte, jak si Východočeši vedli na startu sezony? Sedm porážek z úvodních deseti utkání, nespokojenost s letními nákupy, generální manažer Aleš Kmoníček veřejně mluvil o zásadním řezu do kádru. Z něj nakonec sešlo, protože Hradec se dokázal obdivuhodně zmátořit.

Základní část zakončil se ziskem dvaadevadesáti bodů. Určitě potěší, že dokázal pokořit i největšího rivala z Pardubic. Pod vedením Tomáše Martince se i tentokrát prezentoval aktivním hokejem založeným na výborném pohybu a dotěrném napadání.

Ofenzivní tahouni opět neatakovali čelní příčky tabulky produktivity, jednotlivé formace zdobila tradiční vyrovnanost. Stříbrné mužstvo z roku 2023 potřebuje, aby v play off někdo bodově vyletěl. Důležité budou i výkony Stanislava Škorvánka, jenž chytá ve skvělé formě.

To samé ale platí také o Dominiku Furchovi na druhé straně. Zkušený gólman patří k extraligovým stálicím, v Mladé Boleslavi na něj nedají dopustit. Moc dobře vědí, že je pro ně zcela nepostradatelným hráčem, opírají se o něj celou sezonu.

Povedenou sérii s Plzni, v níž Bruslaři využili druhý mečbol a vyhráli 3:1 na zápasy, má za sebou i třígólový Steve Moses. Všechny vzájemné duely v základní části skončily nejtěsnějším rozdílem, ze hry v nich dohromady padlo pouze jedenáct branek. Těsná a urputná partie se očekává i nyní.

Pardubice (3.) – České Budějovice (6.)

Brankář Český Budějovic Jan Strmeň v zápase s Pardubicemi.

Majitele Petra Dědka zřejmě před sezonou nenapadlo, že si na papíře nadupaný celek bude zahrávat s umístěním v elitní čtyřce. Devět porážek z posledních jedenácti utkání budiž velkým vykřičníkem, v play off se navíc Dynamo musí obejít bez ofenzivní opory Martina Kauta.

Do klíčových bojů vstupuje pod ohromným tlakem, hráči si dosavadní průběh ročníku malovali úplně jinak. I když se drželi v popředí, kolem týmu se vytvářela negativní atmosféra. Na střídačce se protočili tři hlavní trenéři, problémy nezmizely ani po příchodu zkušeného Miloslava Hořavy.

Jeho svěřence stále není radno odepisovat, ale ve čtvrtfinále je nečeká nic snadného. České Budějovice odklidily v pětizápasovém dramatu z cesty Liberec, i když dvakrát vůbec neskórovaly. Od vyřazení je dělilo pouhých jedenapadesát vteřin, vítěznou trefu obstaral v čase 84:33 sváteční střelec Milan Doudera.

Kouč Ladislav Čihák se v klíčových momentech tradičně mohl spolehnout na nestárnoucího Milana Gulaše, čtyřmi asistencemi ozdobil sérii stále teprve dvacetiletý zadák Tomáš Cibulka, první náročnější zkoušku v play off solidně ustál také brankář Milan Klouček.

Hlavně na domácím ledě jsou Jihočeši velice nepříjemní. Ale bude to na favorita stačit?

Kometa Brno (4.) – Karlovy Vary (5.)

Potyčka v zápase hokejistů Komety Brno (v modrém) proti Karlovým Varům. (20. listopadu 2024)

Tak nějak se piluje forma na play off. Kometa v posledních deseti zápasech nebodovala pouze jednou a zaslouženě se probojovala mezi nejlepší čtyřku. V sezoně ji postihl snad jediný větší výpadek, v listopadu postupně padala tabulkou dolů.

Včas zabrala, i díky několika individualitám, které dotáhly tým k 28 vítězstvím v základní části. Jakub Flek, jenž v lednu přebral kapitánské céčko, si vylepšil kariérní maximum a zapsal 47 bodů. Bilanci bodu na zápas si po udržel také Peter Mueller, dařilo se i Adamu Zbořilovi.

Menší otazník pak visí nad brankářem Michalem Postavou. Třiadvacetiletý gólman, o něhož je zájem i v NHL, má za sebou parádní ročník, nicméně v extraligovém play off ještě nechytal. Jak si poradí se složitější výzvou?

Karlovy Vary pronikly mezi nejlepší osmičku poprvé od titulové sezony 2008/09. A vůbec nevadilo, že v jednom zápase napínavé série s Vítkovicemi, kterou rozhodla trefa z devětapadesáté minuty pátého střetnutí, se museli obejít bez potrestaného Ondřeje Beránka.

Druhého nejproduktivnějšího muže základní části v předkole zastínili Vít Jiskra (2+4), Dávid Gríger (3+2) a Ondřej Procházka (3+1). Navážou na výborné výkony i ve čtvrtfinále? Lepší bilanci ze základní části má Kometa, která zvládla tři vzájemná utkání ze čtyř.

Kdy se bude hrát?

Na rozdíl od předkola potřebují týmy k postupu ze čtvrtfinále čtyři vítězství. Série se pravidelně střídají, vždy se hrají maximálně dva zápasy denně, lépe postavené celky po základní části začínají doma.

V neděli 16. března a v pondělí 17. března zahájí tažení vyřazovací fází vítěz základní části ze Sparty a druhý Hradec Králové. Třetí Pardubice a čtvrtá Kometa se v play off poprvé představí v úterý 18. března a ve středu 19. března.