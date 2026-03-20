ONLINE: Liberec srovnává proti Varům, Hradec hraje čtvrtfinále s Třincem

Liberec od prohraného finále s Třincem před pěti lety ani jednou neprošel do semifinále. S Karlovými Vary touží Bílí Tygři tuto nelichotivou bilanci změnit.
„Oba týmy hrají podobný hokej, energický, s hodně bruslením a mnoha souboji. Oba týmy jsou stejně kvalitní a ohromně vyrovnané, očekávám tuhou bitvu. Budou rozhodovat detaily, malé kousky,“ tuší liberecký trenér Jiří Kudrna.
Oba duely z karlovarského ledu na konci ledna skončily shodně výhrou domácích 3:2 po samostatných nájezdech. Velká vyrovnanost provázela i oba duely, které se předtím odehrály na severu Čech. První vyhráli o gól Liberečtí, druhý stejným rozdílem Západočeši.
Svěřenci kouče Pavla Patery si mezi nejlepší osmičkou zahrají podruhé za sebou – loni je výsledkem 4:2 na zápasy vyřadil pozdější mistr z Brna. Další šanci si Karlovarští vysloužili poté, co se v předkole vypořádali už ve třech zápasech s Vítkovicemi.
Hradec Králové je ve čtvrtfinále i podvanácté od sezony 2013/14, kdy se vrátil mezi elitu. S Oceláři se utkal ve finále před třemi lety a podlehl 2:4.
„Třinec má velmi zkušený tým a pro nás bude velká výzva se s ním utkat. Očekávám těžkou sérii. Věřím ale, že pokud se semkneme a dokážeme hrát na hraně svých možností, tak můžeme být úspěšní,“ hlásí hradecký kouč Tomáš Martinec.
Třinečtí se ve čtvrtfinále představí podeváté za sebou poté, co v předkole ukončili už ve třech zápasech sezonu Olomouci.
„Hradec se vyznačuje bruslivým hokejem, mají na něm postavenou celou hru. Mají na to i typy hráčů a sílu v ofenzivě, každý zápas se dostanou do tří čtyř brejků, musíme si to pohlídat. Bude se rozhodovat v defenzivním hokeji a kdo jej zvládne lépe,“ předpovídá asistent třineckého trenéra Jiří Raszka.
Vyplní se jeho predikce?
15:34 S. Petrovský (M. Faško-Rudáš)
3:10 R. Číp
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - L. Ahac, D. Zeman - M. Baránek - R. Lenc, A. Najman, F. Sandberg - S. Petrovský, J. Weatherby, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - J. Jaks, R. Mamčics - D. Moravec, A. Rulík - J. Myšák, D. Šťastný, J. Černoch - O. Beránek, A. Lukošik, J. Minárik - F. Koffer, P. Tomek, V. Jiskra - J. Bambula, T. Redlich, R. Sapoušek - R. Číp, M. Osmík
Vyloučení: 3:3, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0
S. Škorvánek - P. Kalina, D. Mudrák - T. Kivistö, T. Melancon - M. Vukojevic, G. McCormack - T. Pavelka, M. Pláněk - R. Pavlík, P. Miškář, L. Radil - J. Perret, C. Bunnaman, A. Jergl - M. Kohout, K. Klíma , S. Moses - M. Nenonen, P. Hašek, J. Pour
M. Mazanec - M. Marinčin, T. Kundrátek - P. Koch, J. Galvas - D. Musil, R. Nedomlel - B. Jank - O. Kovařčík, M. Kovařčík , A. Nestrašil - O. Flynn, L. Hudáček, D. Kurovský - M. Kubiesa, P. Sikora, M. Růžička - P. Hrehorčák, M. Roman, D. Cienciala
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0