Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Losování se netradičně konalo na čerpací stanici sponzora MOL na pražském Chodově. Úřední termín čtvrtfinále je stanoven na středu 4. března 2026.
Všechny týmy byly rozřazeny na nasazené a nenasazené podle výsledků v minulé ligové sezoně. Úspěšnější čtveřice bude shodou okolností hrát kompletně venku.
Pikantní souboj čeká trenéra Hyského, který ještě na začátku sezony vedl právě Karvinou. Teď do města přijede s Plzní, se kterou ještě jako trenér Slezanů padl v lize na konci srpna 1:2. Západočeši zvítězili v posledních třech vzájemných zápasech, v Karviné v nejvyšší soutěži ještě nikdy neprohráli.
Los čtvrtfinále MOL Cupu
Úřední termín 4. března 2026
Jablonec – Slavia
Mladá Boleslav – Sparta
Karviná – Plzeň
Hradec Králové – Baník Ostrava
Slavii čeká papírově nejtěžší soupeř, na jaře pojede do Jablonce, kde v úvodu sezony remizovala 1:1, vyrovnávací gól vstřelil v poslední minutě David Douděra nádhernou ranou z dálky.
V květnu na konci minulého ročníku Jablonec dokonce zvítězil 3:2. Oba týmy se utkají také příští sobotu na závěr podzimní části nejvyšší soutěže, tentokrát v pražském Edenu.
Opakování nedávného úspěšného souboje vyhlíží Sparta, zklamaný finalista minulého ročníku. V Mladé Boleslavi před dvěma týdny uspěla 2:1, na úvodní dva góly hostů reagoval čtvrt hodiny před koncem Matyáš Vojta. O jednu branku Letenští porazili středočeského soupeře i v červencovém duelu nejvyšší soutěže (3:2).
„Jako vždy jsme si přáli hrát doma, to nevyšlo. Nicméně nejedeme nějakou dálku, takže Boleslav s plným respektem přijímáme a chceme postoupit. V lize jsme tam teď vyhráli, nicméně každý venkovní zápas je těžký. I proti druholigovým týmům, my jsme se o tom přesvědčili teď na Artisu,“ připomněl sparťanský prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok středeční vydřenou výhru 2:1 nad brněnským soupeřem.
Baník Ostrava, který v nejvyrovnanějším souboji pojede do Hradce Králové, hrál se svým východočeským soupeřem v polovině října, doma však padl 0:1, když se o vítězný gól postaral Tom Slončík. Hradci patří v lize osmé místo, trápící se Slezané jsou až třináctí a MOL Cup pro ně představuje jedinou reálnou šanci na účast v pohárové Evropě.
Oba celky se krátce po čtvrtfinálovém souboji utkají 14., nebo 15. března také v nejvyšší soutěži.
Z poháru už vypadl obhájce trofeje Sigma Olomouc. Vítěz bude mít stejně jako letos jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.