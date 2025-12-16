Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Další tři semifinalisté jsou ze Švédska. Luleå vyřadilo Ilves Tampere, v jehož dresu v úterý nastoupili brankář Dominik Pavlát a Lukáš Jašek. Hokejisté Brynäs bez zraněného obránce Michala Kempného postoupili přes KalPu Kuopio, v jejíž obraně nechyběl Lukáš Kaňák. Frölunda si poradila s Ingolstadtem.
Zug se v semifinále utká s Luleå, Frölunda s Brynäs. Série začnou 13. a 14. ledna, odvety jsou na programu o týden později.
Hokejová Liga mistrů - odvetné zápasy čtvrtfinále
KalPa Kuopio - Brynäs 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Branky: 9. Rissanen, 51. Kapanen - 40. a 56. Norlinder, 36. Larsson. První zápas: 1:5, postoupil Brynäs.
Ilves Tampere - Luleå 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Branky: 49. O’Neill, 53. Andreasson, 57. Laaksonen. První zápas: 2:3, postoupilo Luleå.
Frölunda - Ingolstadt 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)
Branky: 27. Cederquist, 60. Lindholm - 32. Hüttl, 36. Girduckis. První zápas: 3:1, postoupila Frölunda.
Zug - Lukko Rauma 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky: 22. a 40. Hofmann, 32. Tatar (Kovář, Kubalík). První zápas: 1:3, postoupil Zug.
Semifinálové dvojice: Luleå - Zug, Frölunda - Brynäs.