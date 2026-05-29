Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

  9:46aktualizováno  9:46
Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se bývalý hokejový útočník oběsil v v obchodě s nábytkem, který společně s manželkou vlastnil v Lake Park na Floridě.

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens. | foto: Christinne MuschiAP

Podle televize WPBF-25 objevil tělo jeho syn.

Lemieux hrál v NHL jednadvacet sezon a získal dva Stanley Cupy s New Jersey (1995 a 2000) a po jednom s Coloradem (1996) a Montrealem (1986). Nesmlouvavý bojovník získal v roce 1995 Conn Smythe Tropy pro nejlepšího hráče play off. „Byl to jeden z nejlepších hráčů pro velké zápasy v hokejové historii,“ uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Ještě v pondělí nesl šedesátiletý Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play off proti Carolině.

Lemieux v elitní soutěži včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.

