Dodržel slib. Mistr světa Cucurella už má na paži vytetovanou podobiznu trenéra

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  19:40aktualizováno  19:40
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Španělský obránce Marc Cucurella s pohárem po vítězství FIFA 2026

Španělský obránce Marc Cucurella s pohárem po vítězství FIFA 2026 | foto: AP

Španělský obránce Marc Cucurella se synem Mateem
Přímo na hřišti slavil španělský obránce Marc Cucurella i s manželkou a dětmi.
Marc Cucurella ze Španělska si kryje míč před Rodrigem De Paulem z Argentiny ve...
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Fotbalový obránce Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. Osmadvacetiletý fotbalista tak splnil slib podmíněný tím, že Španělsko vyhraje mistrovství světa. Novou úpravou svého těla se pochlubil na instagramu.

Španělsko minulou neděli porazilo ve finále šampionátu v New Jersey Argentinu 1:0 po prodloužení. Nová posila Realu Madrid se hned po utkání sháněla po tatérovi. S nápadem na tetování Cucurella přišel již během přípravy na turnaj.

De la Fuente očekával, že Cucurella dodrží slovo. „A nejsem tak ošklivý,“ dodal s úsměvem. Na hráčově paži svírá v ruce trofej pro mistry světa.

Cucurellu, který dlouho působil v Barceloně a poslední čtyři sezony hrál za Chelsea, zdobilo už předtím několik vytetovaných obrázků. Na triumf na mistrovství Evropy 2024 v Německu zase zareagoval změnou vzhledu. Po finálovém vítězství 2:1 nad Anglií si nechal obarvit kudrnaté tmavé vlasy na červeno.

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Dodržel slib. Mistr světa Cucurella už má na paži vytetovanou podobiznu trenéra

Španělský obránce Marc Cucurella s pohárem po vítězství FIFA 2026

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