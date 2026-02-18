Čína před středečním zápasem posbírala na turnaji pouze dvě vítězství, Češi na tom byli ještě hůře. Vyhrát dokázali až v úterý proti Německu, předtím šest utkání nezvládli. Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Klíma a Lukáš Klípa na hrách debutují.
Před posledními dvěma zápasy jsou v tabulce na osmém místě, které sdílejí právě s Čínou a Švédy. Na ně čeští reprezentanti narazí ve čtvrtek. Seveřané na minulých hrách v Pekingu slavili zlaté medaile, letos zatím porazili jen Čínu a Norsko.
XXV. zimní olympijské hry
Curling (Cortina)
Muži
Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 8 zápasů/8 výher, 2. Kanada 8/7, 3. Velká Británie 9/5, 4. Norsko a Itálie 8/4, 6. USA 9/4, 7. Německo 8/3, 8. Česko, Švédsko a Čína 8/2