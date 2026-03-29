Čeští curleři otočili zápas s Norskem a zapsali první výhru na mistrovství světa

Olympijský tým skipa Lukáše Klímy zahájil šampionát v Ogdenu prohrami 7:8 s Čínou a Německem, přičemž v druhém duelu podlehl až v dodatečném endu. V utkání proti Norsku Češi ztráceli po šestém endu 2:5, ale v každém z následujících čtyř endů získali po bodu a skóre otočili.
„Konečně první výhra. V úvodních dvou zápasech jsme hráli celkem dobře, ale v každém jsme měli jeden špatný end. Proti Norsku jsme odehráli docela dobré poslední tři endy a dokázali jsme získat výhru, ale je tam ještě hodně prostoru na zlepšení. Odehráli jsme tři vyrovnané zápasy, takže myslím, že bychom ještě pár dalších vyhrát mohli,“ citoval Klímu web šampionátu.
V základní části turnaje v hale, jež hostila curlingové soutěže olympijských her v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.
Mistrovství světa v curlingu mužů v Ogdenu (USA)
Česko - Norsko 6:5