Čeští curleři otočili zápas s Norskem a zapsali první výhru na mistrovství světa

  13:14aktualizováno  13:14
Čeští curleři si na mistrovství světa v USA po dvou těsných porážkách připsali první vítězství, Norsko ve třetím duelu zdolali po obratu také nejtěsnějším možným rozdílem 6:5. V neděli od 17:00 SELČ je čeká zápas s Koreou.

Curleři Lukáš Klíma, Martin Jurík a Lukáš Klípa zápasí proti Norsku na zimních olympijských hrách. (13. února 2026) | foto: Reuters

Olympijský tým skipa Lukáše Klímy zahájil šampionát v Ogdenu prohrami 7:8 s Čínou a Německem, přičemž v druhém duelu podlehl až v dodatečném endu. V utkání proti Norsku Češi ztráceli po šestém endu 2:5, ale v každém z následujících čtyř endů získali po bodu a skóre otočili.

„Konečně první výhra. V úvodních dvou zápasech jsme hráli celkem dobře, ale v každém jsme měli jeden špatný end. Proti Norsku jsme odehráli docela dobré poslední tři endy a dokázali jsme získat výhru, ale je tam ještě hodně prostoru na zlepšení. Odehráli jsme tři vyrovnané zápasy, takže myslím, že bychom ještě pár dalších vyhrát mohli,“ citoval Klímu web šampionátu.

V základní části turnaje v hale, jež hostila curlingové soutěže olympijských her v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.

Mistrovství světa v curlingu mužů v Ogdenu (USA)

Česko - Norsko 6:5

