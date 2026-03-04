Oslava curlingu. Reprezentanti lákají na ostravské mistrovství Evropy

„Je to milník pro český curling, další stupeň v jeho vývoji. Představí se u nás špičkové evropské týmy,“ uvedla Frederiksen. „Navíc jsme moc rádi, že můžeme navázat na úspěšné olympijské hry, na nichž jsme byli vidět.“
To, že se šampionát koná v České republice, podle Frederiksen znamená, že svět bere český curling vážně. O tom svědčí i to, že mezi muži se sice utká tradičně deset týmů , leč mezi ženami poprvé jedenáct, jelikož zástupci českého curlingu si vymínili, že domácí družstvo dostane divokou kartu...
„Muži si účast vybojovali šestým místem na minulém mistrovství Evropy, ale ženy, které procházejí generační výměnou, bohužel ne, protože byly desáté, takže jsme museli nastoupit na politické kolbiště a jednat,“ podotkla Karolína Frederiksen. „Doufáme, že se v Ostravě představí náš mladý ženský tým, pro který by to mohl být první krok k úspěšné kariéře.“
V Moravskoslezském kraji, natož v samotné Ostravě, žádné úspěšné curlingové družstvo a tím pádem ani hráči nejsou. Ti nejlepší působí v Praze a částečně v Brně. Proč se tedy o evropské tituly bude bojovat v Ostravě?
„Nechtěli jsme být pragocentričtí,“ usmála se Frederiksen. „Ale hlavně jsme chtěli curling propagovat v jiném regionu, přitáhnout fanoušky. A po zkušenostech z jiných sportů víme, že na Ostravu chodí pouze slova chvály. Takže jsme nesměle zaťukali ve městě a zkusili jeho zástupcům představit, o co by šlo. A oni řekli, že je to skvělý nápad, že zapadá do jejich strategie sportovního města.“
Karolína Frederiksen odmítla, že by Ostravu a Moravskoslezský kraj zvolili i pro to, že jejich zástupci jsou štědří při podporování významných sportovních akcí.
„Ty peníze jsou pro nás krásný, druhotný efekt, ale nejdůležitější bylo zjistit, zda tady o curling bude zájem a jestli místním lidem přijde zajímavý,“ řekla Frederiksen.
Představitelé města přispějí na šampionát třemi miliony korun stejně jako kraje. Celkový rozpočet je 15 milionů korun. „Zbytek musíme sehnat od sponzorů a dalších partnerů,“ dodala šéfka českého curlingu.
Kapacita ostravské arény bude tři tisíce diváků. Vstupenky už jsou v prodeji, přičemž na jeden den stojí 200 korun. Pokud si ale zájemce koupí lístek na celý šampionát, zaplatí 500 korun. Všechny zápasy ve skupinách od 27. do 29. října vyjdou na 300 korun stejně jako na play off 31. října a 1. listopadu.
Nač by fanoušky do Ostravy pozvali curlingoví reprezentanti, kteří nedávno na olympijských hrách skončili osmí?
„Je to velice zajímavý a napínavý sport, hrajeme až do posledního kamene. A na konci je takové pravidlo, že se vždycky jde do hospůdky a jen tak si s ostatními týmy povídáte, jak to na ledě probíhalo,“ uvedl Lukáš Klípa.
„Nejen v českém, ale i v tom světovém curlingu je skvělý kolektiv, hrají ho inteligentní lidé,“ podotkl Lukáš Klíma. „K tomu to je velmi specifický sport, jiný než ostatní, je to kombinace taktiky a techniky. Mě ta taktická část hodně baví. Na vrcholové úrovni je to však i velmi fyzicky náročné, což možná od televize tolik vidět není.