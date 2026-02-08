Curleři překonali norské obhájce stříbra, pak podlehli italským šampionům

Autor: ,
  17:00aktualizováno  17:00
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský absolvovali v neděli na olympijském turnaji smíšených dvojic dvě utkání proti medailistům z minulých her v Pekingu. Nejprve porazili norské obhájce stříbra Kristin Skaslienovou a Magnuse Nedregottena 6:3 a připsali si v Cortině d’ Ampezzo druhý úspěch, v osmém utkání pak podlehli domácím obhájcům zlata Stefanii Constantiniové a Amosi Mosanerovi 2:8.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání proti Norsku. | foto: Reuters

Zelingrová s Chabičovským nejprve přidali druhý triumf po úspěchu s Korejci.

S norským manželským párem ani jednou neprohrávali. Do závěrečného endu šli s náskokem dvou bodů a výhodou posledního kamene.

Před jeho zahráním měla severská dvojice dva kameny nejblíž středu, ale Zelingrová je oba vyrazila a zpečetila triumf.

Češi si připsali cenný skalp nad párem, který byl v Pchjongčchangu 2018 bronzový a minule v Pekingu stříbrný. Druzí a dvakrát třetí skončili Norové i na světových šampionátech. V Cortině se jim tolik nedaří a s mladými Čechy utrpěli pátou porážku a jsou ze hry o play off.

Vít Chabičovský sleduje, jak Julie Zelingrová umetá curlingovému kamenu cestu.

Proti úřadujícím olympijským šampionům už se Zelingrová s Chabičovským prosadit nedokázali. Byli to sice oni, kdo otevřel skóre, ale v dalších čtyřech endech za sebou bodoval pouze soupeř. Na konci šestého dějství získali Češi druhý bod, ale vzápětí podali italským soupeřům ruce a jednoznačný duel sami předčasně ukončili.

Před pondělním závěrečným soubojem s Estonci česká dvojice uzavírá desetičlennou tabulku.

Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utkává systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, prvním jistým semifinalistou je Británie. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února.

Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

XXV. zimní olympijské hry:

Curling - smíšené dvojice (Cortina):

Česko - Norsko 6:3
Korea - Estonsko 9:3

Česko - Itálie 2:8
Kanada - Švédsko 6:7
Velká Británie - Švýcarsko 6:7
USA - Estonsko 5:3

19:05
Itálie - Velká Británie
USA - Švédsko
Švýcarsko - Norsko
Kanada - Korea.

Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 8 zápasů/7 výher, 2. Itálie a USA 7/5, 4. Švédsko 8/5, 5. Švýcarsko 7/4, 6. Kanada 7/3, 7. Korea a Norsko 7/2, 9. Česko a Estonsko 8/2.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.