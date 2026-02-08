Zelingrová s Chabičovským nejprve přidali druhý triumf po úspěchu s Korejci.
S norským manželským párem ani jednou neprohrávali. Do závěrečného endu šli s náskokem dvou bodů a výhodou posledního kamene.
Před jeho zahráním měla severská dvojice dva kameny nejblíž středu, ale Zelingrová je oba vyrazila a zpečetila triumf.
Češi si připsali cenný skalp nad párem, který byl v Pchjongčchangu 2018 bronzový a minule v Pekingu stříbrný. Druzí a dvakrát třetí skončili Norové i na světových šampionátech. V Cortině se jim tolik nedaří a s mladými Čechy utrpěli pátou porážku a jsou ze hry o play off.
Proti úřadujícím olympijským šampionům už se Zelingrová s Chabičovským prosadit nedokázali. Byli to sice oni, kdo otevřel skóre, ale v dalších čtyřech endech za sebou bodoval pouze soupeř. Na konci šestého dějství získali Češi druhý bod, ale vzápětí podali italským soupeřům ruce a jednoznačný duel sami předčasně ukončili.
Před pondělním závěrečným soubojem s Estonci česká dvojice uzavírá desetičlennou tabulku.
Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utkává systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, prvním jistým semifinalistou je Británie. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února.
Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
XXV. zimní olympijské hry:
Curling - smíšené dvojice (Cortina):
Česko - Norsko 6:3
Česko - Itálie 2:8
19:05
Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 8 zápasů/7 výher, 2. Itálie a USA 7/5, 4. Švédsko 8/5, 5. Švýcarsko 7/4, 6. Kanada 7/3, 7. Korea a Norsko 7/2, 9. Česko a Estonsko 8/2.