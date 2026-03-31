Curleři na MS zvládli koncovku proti Polsku a vybojovali druhou výhru

  21:51aktualizováno  21:51
Čeští curleři na mistrovství světa v USA vybojovali druhou výhru, v pondělním utkání porazili Polsko po obratu v posledních dvou směnách 10:6. V úterním prvním duelu poté Češi podlehli 5:8 domácím Američanům a s bilancí 2-5 jim v třináctičlenném turnaji patří dělené deváté místo.

Skip českého národního týmu Lukáš Klíma si v Ostravě vyzkoušel curlingovou arénu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Tým skipa Lukáše Klímy hrál v Ogdenu s nováčkem šampionátu Polskem dlouho vyrovnaný duel a v druhé polovině souboje ztratil dvoubodový náskok. Soupeř pod vedením českého kouče Jakuba Bareše a skipa Konrada Stycha se po osmé směně ujal vedení 6:5, zbývající dvě dějství ale vyšla lépe českým olympionikům. Nejprve dvěma body otočili skóre a v závěrečném endu ziskem tří bodů triumf zpečetili. Poláci mají na kontě z šesti zápasů stále jedinou výhru.

V utkání proti USA prohrávali Klíma a spol. po čtyřech endech 1:6. V dalším průběhu sice dokázali nepříznivý stav mírně korigovat, ale když Američané v předposledním devátém endu zvýšili na 8:5, zápas už dále nepokračoval. V úterý se ještě Češi střetnou s Itálií.

V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.

Mistrovství světa v curlingu mužů

Ogden (USA)

Česko - Polsko 10:6
USA - Česko 8:5

