Curleři na MS zvládli koncovku proti Polsku a vybojovali druhou výhru

Tým skipa Lukáše Klímy hrál v Ogdenu s nováčkem šampionátu Polskem dlouho vyrovnaný duel a v druhé polovině souboje ztratil dvoubodový náskok. Soupeř pod vedením českého kouče Jakuba Bareše a skipa Konrada Stycha se po osmé směně ujal vedení 6:5, zbývající dvě dějství ale vyšla lépe českým olympionikům. Nejprve dvěma body otočili skóre a v závěrečném endu ziskem tří bodů triumf zpečetili. Poláci mají na kontě z šesti zápasů stále jedinou výhru.
V utkání proti USA prohrávali Klíma a spol. po čtyřech endech 1:6. V dalším průběhu sice dokázali nepříznivý stav mírně korigovat, ale když Američané v předposledním devátém endu zvýšili na 8:5, zápas už dále nepokračoval. V úterý se ještě Češi střetnou s Itálií.
V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play off. Na únorových olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.
Mistrovství světa v curlingu mužů
Ogden (USA)
Česko - Polsko 10:6