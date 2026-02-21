Finále curlerů patří Kanadě, jejich krajanky vybojovaly v turnaji žen bronz

  22:31aktualizováno  22:31
Kanadští curleři ve finále olympijského turnaje v Cortině d’Ampezzo porazili 9:6 Velkou Británii a získali první zlato od triumfu na hrách v Soči v roce 2014. Bronz získalo Švýcarsko, Češi při premiéře pod pěti kruhy skončili osmí.
Kanaďané Ben Hebert, Brett Gallant, Marc Kennedy a Brad Jacobs slaví po...

Kanaďané Ben Hebert, Brett Gallant, Marc Kennedy a Brad Jacobs slaví po vítězství nad Británií v zápase o zlatou medaili v curlingu mužů (21. února 2026) | foto: AP

Brad Jacobs, Brett Gallant a Ben Hebert z Kanady v akci během finálového zápasu...
Diváci na curlingovém zápase o zlato mezi Británií a Kanadou (21. února 2026)
Kanaďané Marc Kennedy (vlevo) a Brett Gallant během finálového zápasu o zlatou...
Marc Kennedy, Brett Gallant a Ben Hebert z Kanady oslavují. (21. února 2026)
Finále bylo dlouho vyrovnané. Kanada rozhodla až v devátém endu, kdy získala tři body, ujala se vedení 8:6 a v závěrečném endu už si vítězství pohlídala. Výrazně k tomu přispěl skip Brad Jacobs, který byl jako lídr týmu už u posledního zlata ze Soči.

Kanada, která v základní skupině čelila obvinění z podvádění kvůli dvojdotekům při posílání kamenů, získala čtvrté olympijské zlato. Soutěž mužů ovládla vedle Soči také ve Vancouveru (2010) a Turíně (2006).

Švýcaři získali už čtvrtý olympijský bronz. Ve svém závěrečném zápase v Cortině d’Ampezzo porazili jasně 9:1 Nory, kteří se rozhodli již závěrečný desátý end nehrát.

Švýcarský tým vedl Yannick Schwaller a společně s bratrem Kimem prodloužili úspěšnou rodinnou tradici. Jejich otec Christof i strýc Andreas byli totiž členy bronzového týmu na olympijských hrách 2002 v Salt Lake City. Další třetí místa měli švýcarští curleři z let 2010 a 2018, kdy se na něm podílel stejně jako v Cortině i Benoit van Schwarz-van Berkel.

Marc Kennedy, Brett Gallant a Ben Hebert z Kanady oslavují. (21. února 2026)

Kanadské hráčky Rachel Homanová (vpravo) a Tracy Fleuryová oslavují vítězství v zápase o bronzovou medaili v curlingu žen proti Spojeným státům. (21. února 2026)

Kanadské curlerky v sobotním utkání o třetí místo porazily 10:7 tým USA a získaly první olympijskou medaili od roku 2014. O zlato si v neděli zahrají Švédky a Švýcarky.

Kanaďanky vedly už o tři body, Američanky ale v předposledním endu snížily na rozdíl jediného bodu. V desátém dějství ale skipka výběru USA Tabitha Petersonová netrefila posledním kamenem a Kanada mohla slavit.

Pětice kolem skipky Rachel Homanové ukončila kanadské čekání na olympijskou medaili z ženského curlingu, které trvalo od zisku zlata na hrách v Soči. Američanky promarnily šanci získat pod pěti kruhy první cenný kov.

Curling (Cortina)

Muži:
Finále: Kanada - Velká Británie 9:6.
Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Velká Británie, 3. Švýcarsko, 4. Norsko, 5. USA, 6. Itálie, 7. Německo, 8. Česko, 9. Švédsko, 10. Čína.

Ženy:
O 3. místo: Kanada - USA 10:7.

