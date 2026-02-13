Dva zápasy, dvě prohry. Čeští curleři podlehli po Američanech i Švýcarům

Čeští curleři při premiéře na olympijských hrách v soutěži mužů prohráli i druhý zápas. Po Spojených státech, kterým ve středu podlehli těsně 7:8, padl tým skipa Lukáše Klímy v Cortině d’Ampezzo se Švýcarskem jednoznačně 3:7. V pátek od 19:05 čeká curlery ještě utkání proti Norsku.
Češi Lukáš Klípa, Martin Jurík a Marek Černovský během curlingového zápasu proti Švýcarsku. (13. února 2026)

Zatímco duel proti USA prohráli Češi až v dramatické koncovce posledním kamenem, proti Švýcarsku od úvodu ztráceli a jejich odstup narůstal. Když v osmém endu snížili s výhodou posledního kamene jen na 3:7, dva endy před koncem i s vidinou večerního duelu zápas předčasně ukončili.

„O čtyři, po osmi, bez výhody... na výhru to není,“ řekl Klíma svým spoluhráčům krátce předtím, než podali soupeřům ruku.

Tým ve složení Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa si premiérovou olympijskou účast zajistil sedmým místem na loňském světovém šampionátu v Kanadě.

Hrací systém je stejný jako v turnaji smíšených dvojic, v němž obsadili osmé místo Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Deset týmů se v základní části utká každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.

XXV. zimní olympijské hry

Curling (Cortina):

Muži:
Švýcarsko - Česko 7:3, Kanada - USA 6:3, Itálie - Velká Británie 9:7, Norsko - Čína 8:6

19:05 Česko - Norsko, Švýcarsko - Čína, Německo - Itálie, Kanada - Švédsko

Průběžné pořadí: 1. Kanada, Itálie, Švýcarsko 2 zápasy/2 výhry, 4. Velká Británie 3/2, 5. Německo a Norsko 2/1, 7. USA 3/1, 8. Čína, Švédsko a Česko 2/0

Ženy:
14:05 Dánsko - Švédsko, Čína - Švýcarsko, USA - Kanada, Velká Británie - Korea

