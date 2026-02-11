Těsná porážka. Souboj českých curlerů s Američany rozhodl až poslední kámen

  22:42aktualizováno  22:42
Čeští curleři při premiérovém startu na olympijských hrách vstoupili do turnaje těsnou porážkou. S Američany prohráli v Cortině d’Ampezzo vyrovnaný duel 7:8, dramatickou koncovku rozhodl posledním kamenem v desátém endu skip Daniel Casper.
Tým Lukáše Klímy vedl v polovině zápasu 4:2 poté, co v pátém endu získal tři body. Soupeř, který stejně jako české družstvo pod pěti kruhy startuje poprvé, vzápětí vyrovnal a pak v osmém dějství zápas tříbodovým ziskem otočil. Srovnat stav ale dokázali i Češi, a tak se do závěrečného endu šlo za stavu 7:7.

Američané v něm dokonale využili výhodu posledního kamene. Casper jej zahrál precizně a vytloukl český kámen, který předtím Klíma umístil nejblíž středu. Tým USA vrátil soupeři těsnou porážku z loňského mistrovství světa, kde se rozhodlo až v dodatečném endu. Bylo to tehdy poprvé po jedenácti letech, kdy Češi proti Američanům uspěli.

Tým ve složení Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa nastoupí k dalším zápasům až v pátek, kdy budou jejich soupeři Švýcaři a Norové. Mužské družstvo si premiérovou olympijskou účast zajistilo sedmým místem právě na loňském světovém šampionátu v Kanadě.

Hrací systém je obdobný jako v turnaji smíšených dvojic. Deset týmů se v základní části utká každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.

XXV. zimní olympijské hry

Curling (Cortina)

Muži
Česko - USA 7:8
Švédsko - Itálie 6:7
Kanada - Německo 7:6 v dodatečném endu
Čína - Velká Británie 4:9

