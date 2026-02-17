Po šesti porážkách první olympijské vítězství. Curleři otočili zápas s Německem

Čeští curleři vybojovali na olympijském turnaji v Cortině první výhru, Německo porazili 9:7. Výběr skipa Lukáše Klímy otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a uspěl poprvé po šesti porážkách. Ve středu se Češi utkají s Čínou, o den později zakončí turnaj proti Švédsku. Šanci na postup do semifinále už nemají.
Češi Lukáš Klíma, Martin Jurík, Marek Černovský a Lukáš Klípa se radují po...

Češi Lukáš Klíma, Martin Jurík, Marek Černovský a Lukáš Klípa se radují po skončení curlingového zápasu mužů proti Německu. (17. února 2026) | foto: Misper ApawuAP

Marek Černovský z České republiky slaví po vítězství nad Německem. (17. února...
Lukáš Klíma z České republiky slaví po vítězství nad Německem v curlingu. (17....
Marek Černovský v akci během zápasu proti Německu. (17. února 2026)
Martin Jurík a Lukáš Klípa z České republiky v akci během zápasu proti Německu....
Curleři uspěli na olympijských hrách na sedmý pokus, předtím prohráli s USA, Švýcarskem, Norskem, Velkou Británií, Itálií i Kanadou. Ve skupině tak si tak upravili bilanci na 1:6.

„Je to první výhra pro mužský curling na olympiádě a už jsme na ni trochu čekali. Poslední zápasy jsme byli velmi spokojení, jak jsme hráli, byť skóre tomu neodpovídalo. Čekali jsme, kdy se to konečně zlomí, a teď to přišlo,“ řekl v nahrávce ČOV pro média Martin Jurík.

Martin Jurík a Lukas Klípa z České republiky oslavují vítězství nad Německem. (17. února 2026)

Ani proti Němcům však Češi nerozehráli duel nejlépe a po šestém endu prohrávali 2:5. Vzápětí ale získali tři body, srovnali a po zisku dalšího bodu v osmém endu se poprvé ujali vedení. Němci ještě odpověděli a vrátili se do těsného vedení 7:6, v závěrečném endu ale Češi získali tři body a s nimi i celý zápas.

„My jsme věděli, že dnes brousili kameny, tím pádem se ty kameny chovají jinak, než se chovaly v předešlých zápasech. Věděli jsme, že s těmito kameny se dá hrát, tvořit a získávat větší body. Dnes jsme nepolevovali, věřili jsme, že to někdy přijde, a nakonec přišlo,“ uvedl reprezentant Lukáš Klípa.

Česko - Německo 9:7, USA - Čína 5:8, Švýcarsko - Švédsko 9:4,

Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 6 zápasů/6 výher, 2. Kanada 6/5, 3. Norsko 6/4, 4. USA a Velká Británie 7/4, 6. Itálie 6/3, 7. Německo 7/3, 8. Čína 7/2, 9. Česko a Švédsko 7/1.

