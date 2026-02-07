První výhra na olympiádě pro curlery. Zelingrová a Chabičovský porazili Koreu

  16:43aktualizováno  16:50
Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si připsali na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo první výhru. V pátém duelu zdolali 9:4 Koreu, jež stejně jako mladí Češi své první čtyři zápasy prohrála. V 19:05 se olympijští debutanti střetnou se Švýcarskem, které má jen mírně lepší bilanci 2-3.
Pár českých curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingrová slaví první vítězství po utkání s Jižní Koreou. (7. února 2026)

Čeští curleři po porážkách s favority Kanadou, Švédskem, Británií a USA sehráli svůj dosud nejlepší zápas na turnaji a korejskou dvojici Kim Son-jong, Čong Jong-so porazili stejně jako na prosincové olympijské kvalifikaci v Kanadě.

Navzdory výraznému výsledku byly některé body těsné, celkem třikrát rozhodčí posuzovali, který kámen je lepší nebo zda je umístěn v cílových kruzích.

Devatenáctiletá Zelingrová s o dva roky starším Chabičovským v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

XXV. zimní olympijské hry:

Curling - smíšené dvojice (Cortina d’Ampezzo):
Česko - Korea 9:4,
Velká Británie - Kanada 7:5,
Švýcarsko - Švédsko 7:13,
Švédsko - Itálie 9:4,
Estonsko - Norsko 5:6,
Velká Británie - USA 6:4,

19:05 Česko - Švýcarsko, Korea - USA, Kanada - Estonsko, Norsko - Itálie.

Průběžné pořadí: 1. Velká Británie 7 zápasů/7 výher, 2. USA 5/4, 3. Švédsko 7/4, 4. Kanada a Itálie 5/3, 6. Norsko a Švýcarsko 5/2, 8. Česko a Estonsko 5/1, 10. Korea 5/0.

