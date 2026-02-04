- Český mužský curlingový tým se na ZOH 2026 kvalifikoval přímo, ziskem dostatečného počtu bodů ze světových šampionátů v letech 2024 a 2025.
- V mixu uvidíme český pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, který po skvělém výkonu překvapivě vyhrál kvalifikační turnaj v Kanadě (Olympic Qualification Event).
Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský
|Datum a čas
|Zápas
|4. 2. 19:05
|Kanada vs. Česko
|5. 2. 10:05
|Švédsko vs. Česko
|5. 2. 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|6. 2. 14:35
|Česko vs. USA
|7. 2. 14:35
|Česko vs. Korea
|7. 2. 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|8. 2. 10:05
|Norsko vs. Česko
|8. 2. 14:35
|Itálie vs. Česko
|9. 2. 10:05
|Česko vs. Estonsko
Rozpis turnaje v mixu na ZOH v curlingu:
|Datum a čas (CET)
|Zápas
|4. 2. – 19:05
|Švédsko vs. Korea
|4. 2. – 19:05
|Velká Británie vs. Norsko
|4. 2. – 19:05
|Kanada vs. Česko (Zelingrová / Chabičovský)
|4. 2. – 19:05
|Estonsko vs. Švýcarsko
|5. 2. – 10:05
|Velká Británie vs. Estonsko
|5. 2. – 10:05
|Švédsko vs. Česko
|5. 2. – 10:05
|Norsko vs. USA
|5. 2. – 10:05
|Korea vs. Itálie
|5. 2. – 14:35
|USA vs. Švýcarsko
|5. 2. – 14:35
|Norsko vs. Kanada
|5. 2. – 19:05
|Kanada vs. Itálie
|5. 2. – 19:05
|Švýcarsko vs. Korea
|5. 2. – 19:05
|Estonsko vs. Švédsko
|5. 2. – 19:05
|Česko vs. Velká Británie
|6. 2. – 10:05
|Švédsko vs. Velká Británie
|6. 2. – 10:05
|Itálie vs. Švýcarsko
|6. 2. – 10:05
|USA vs. Kanada
|6. 2. – 14:35
|Česko vs. USA
|6. 2. – 14:35
|Estonsko vs. Itálie
|6. 2. – 14:35
|Korea vs. Velká Británie
|6. 2. – 14:35
|Švédsko vs. Norsko
|7. 2. – 14:35
|Estonsko vs. Norsko
|7. 2. – 14:35
|Česko vs. Korea
|7. 2. – 14:35
|Švédsko vs. Itálie
|7. 2. – 14:35
|Velká Británie vs. USA
|7. 2. – 19:05
|Korea vs. USA
|7. 2. – 19:05
|Kanada vs. Estonsko
|7. 2. – 19:05
|Česko vs. Švýcarsko
|7. 2. – 19:05
|Norsko vs. Itálie
|8. 2. – 10:05
|Norsko vs. Česko
|8. 2. – 10:05
|Korea vs. Estonsko
|8. 2. – 14:35
|Kanada vs. Švédsko
|8. 2. – 14:35
|Velká Británie vs. Švýcarsko
|8. 2. – 14:35
|USA vs. Estonsko
|8. 2. – 14:35
|Itálie vs. Česko
|8. 2. – 19:05
|Itálie vs. Velká Británie
|8. 2. – 19:05
|USA vs. Švédsko
|8. 2. – 19:05
|Švýcarsko vs. Norsko
|8. 2. – 19:05
|Kanada vs. Korea
|9. 2. – 10:05
|Švýcarsko vs. Kanada
|9. 2. – 10:05
|Itálie vs. USA
|9. 2. – 10:05
|Norsko vs. Korea
|9. 2. – 10:05
|Česko vs. Estonsko
|9.2. – 18:05
|Semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.)
|10.2. – 14:05
|Zápas o bronz
|10.2. – 18:05
|Finále
Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:
- Skip: Lukáš Klíma
- Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
- Druhý kámen: Martin Jurík
- Lead: Lukáš Klípa
- Náhradník: Radek Boháč
Program českých zápasů v curlingu (muži):
|Datum
|Čas
|Zápas
|11. 2. 2026
|19:05
|USA vs. Česko
|13. 2. 2026
|09:05
|Švýcarsko vs. Česko
|13. 2. 2026
|19:05
|Česko vs. Norsko
|14. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Velká Británie
|15. 2. 2026
|19:05
|Itálie vs. Česko
|16. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Kanada
|18. 2. 2026
|14:05
|Čína vs. Česko
|19. 2. 2026
|09:05
|Švédsko vs. Česko
Rozpis mužského turnaje na olympiádě:
|Datum
|Čas
|Zápas
|11. 2. 2026
|19:05
|Švédsko vs. Itálie
|11. 2. 2026
|19:05
|Kanada vs. Německo
|11. 2. 2026
|19:05
|Česko vs. USA
|11. 2. 2026
|19:05
|Čína vs. Velká Británie
|12. 2. 2026
|14:05
|Norsko vs. Německo
|12. 2. 2026
|14:05
|USA vs. Švýcarsko
|12. 2. 2026
|14:05
|Velká Británie vs. Švédsko
|13. 2. 2026
|09:05
|Kanada vs. Čína
|13. 2. 2026
|09:05
|Velká Británie vs. Itálie
|13. 2. 2026
|09:05
|USA vs. Norsko
|13. 2. 2026
|09:05
|Švýcarsko vs. Česko
|13. 2. 2026
|19:05
|Švýcarsko vs. USA
|13. 2. 2026
|19:05
|Česko vs. Norsko
|13. 2. 2026
|19:05
|Německo vs. Itálie
|13. 2. 2026
|19:05
|Kanada vs. Švédsko
|14. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Velká Británie
|14. 2. 2026
|14:05
|Švédsko vs. Čína
|14. 2. 2026
|14:05
|Švýcarsko vs. Kanada
|14. 2. 2026
|14:05
|Německo vs. USA
|15. 2. 2026
|09:05
|Čína vs. Švédsko
|15. 2. 2026
|09:05
|Německo vs. Velká Británie
|15. 2. 2026
|09:05
|Norsko vs. Itálie
|15. 2. 2026
|19:05
|USA vs. Kanada
|15. 2. 2026
|19:05
|Norsko vs. Čína
|15. 2. 2026
|19:05
|Itálie vs. Česko
|15. 2. 2026
|19:05
|Velká Británie vs. Švýcarsko
|16. 2. 2026
|14:05
|Velká Británie vs. Norsko
|16. 2. 2026
|14:05
|Česko vs. Kanada
|16. 2. 2026
|14:05
|Švédsko vs. Německo
|16. 2. 2026
|14:05
|Itálie vs. USA
|17. 2. 2026
|09:05
|Švýcarsko vs. Švédsko
|17. 2. 2026
|19:05
|Německo vs. Švýcarsko
|17. 2. 2026
|19:05
|Čína vs. Itálie
|17. 2. 2026
|19:05
|Kanada vs. Velká Británie
|17. 2. 2026
|19:05
|Švédsko vs. Norsko
|18. 2. 2026
|14:05
|Itálie vs. Kanada
|18. 2. 2026
|14:05
|USA vs. Česko
|18. 2. 2026
|14:05
|Norsko vs. Švýcarsko
|18. 2. 2026
|14:05
|Čína vs. Velká Británie
|19. 2. 2026
|09:05
|Švédsko vs. Česko
|19. 2. 2026
|09:05
|Itálie vs. Švýcarsko
|19. 2. 2026
|09:05
|Čína vs. Německo
|19. 2. 2026
|09:05
|Norsko vs. Kanada
|19. 2. 2026
|19:05
|Semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.)
|20. 2. 2026
|19:05
|Zápas o bronz
|21. 2. 2026
|19:05
|Finále
Formát turnaje
Po 9 kolech u mužů a 13 kolech u mixu postoupí nejlepší 4 týmy do semifinále, následuje boj o bronz a finále.
Co potřebujete vědět o curlingu:
🥌 Základní princip
- Curling se hraje na dlouhém ledovém hřišti s kruhy na obou koncích (tzv. house).
- Cílem je dostat své kameny co nejblíže ke středu kruhů (button).
- Hraje se s 8 kameny na tým v jedné směně (end). Jeden tým tedy má 16 kamenů celkem na celý zápas.
Týmy
- V týmu jsou 4 hráči:
- Lead (první dva kameny)
- Second (další dva kameny)
- Third / vice-skip (pátý a šestý kámen)
- Skip (sedmý a osmý kámen, kapitán)
- Kapitán (skip) stojí u kruhů, určuje taktiku a ukazuje, kam se má hrát.
Průběh hry
- Týmy se střídají po jednom kameni.
- Každý kámen se „vypustí“ z odrazového bloku (hacku) a klouže po ledě.
- Hráči mohou kámen „zametat“ (sweepovat) před sebou, čímž ovlivňují jeho rychlost a směr.
- Po odehrání všech 16 kamenů (8+8) končí směna (end).
Bodování
- Po skončení směny boduje pouze jeden tým – ten, který má kámen nejblíže středu.
- Dostane tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu než nejlepší kámen soupeře.
- Příklad: pokud tým A má dva kameny blíž než nejlepší kámen týmu B, zapíše se 2:0 za tu směnu.
Olympijský formát
- 10 směn (endů) v základním zápase (na MS a OH se hraje 10, jinde často 8).
- Pokud je po 10. endu remíza, hraje se prodloužení (extra end).
- Turnaj:
- Nejprve round robin (každý s každým).
- Nejlepší 4 týmy postupují do semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.).
- Poražení hrají o bronz, vítězové o zlato.
Důležité taktické pojmy
- Hammer: poslední kámen ve směně – velká výhoda. Tým s hammerem má lepší šanci skórovat.
- Blank end: směna, ve které nikdo nezíská bod. Tým s hammerem si ho „ponechá“ do další směny.
- Guard: kámen postavený před kruhy, aby chránil vlastní kameny.
- Take-out: úder, kdy se soupeřův kámen vyrazí z hry.
Medailisté z posledních ZOH:
|Rok
|Medaile
|Země
|Hráči
|2022
|Zlatá
|Švédsko
|Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
|2022
|Stříbrná
|Velká Británie
|Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Ross Whyte
|2022
|Bronzová
|Švýcarsko
|Peter de Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz, Valentin Tanner, Sven Michel
|Rok
|Medaile
|Země
|Hráči
|2018
|Zlatá
|USA
|John Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner, Joe Polo
|2018
|Stříbrná
|Švédsko
|Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
|2018
|Bronzová
|Švýcarsko
|Benoît Schwarz, Claudio Pätz, Peter de Cruz, Valentin Tanner, Dominik Märki
|Rok
|Medaile
|Země
|Hráči
|2014
|Zlatá
|Kanada
|Brad Jacobs, Ryan Fry, E. J. Harnden, Ryan Harnden, Caleb Flaxey
|2014
|Stříbrná
|Velká Británie
|David Murdoch, Greg Drummond, Scott Andrews, Michael Goodfellow, Tom Brewster
|2014
|Bronzová
|Švédsko
|Niklas Edin, Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll, Oskar Eriksson