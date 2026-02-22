Del Toro vyhrál závod Kolem SAE, poslední etapu ovládl Milan

Del Toro kraloval ve dvou etapách ze sedmi a celkově zvítězil o 20 sekund před Italem Antoniem Tiberim, kterého připravil o červený dres vedoucího jezdce díky sobotnímu vítězství ve stoupání na Džabal Hafít. Dvaadvacetiletý Mexičan, který byl loni druhý na Giru d’Italia a letos má debutovat na Tour de France, opanoval třetí etapový závod v kariéře. Loni vyhrál Kolem Burgosu a Kolem Rakouska.
Milan měl dnes nejvíc sil v závěru 149 kilometrů dlouhé etapy, kterou peloton urazil průměrnou rychlostí 50,57 km/h. „Dneska to bylo extrémně rychlé a náročné kvůli větru a úniku, který měl silné složení. Museli jsme to kontrolovat a zvládli jsme to dobře. Musím poděkovat týmovým kolegům za obrovské úsilí, které tu předvedli,“ řekl pětadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek, který si připsal 30. vítězství v kariéře a ovládl bodovací soutěž.
Jednadvacetiletý český cyklista Pavel Novák obsadil celkově 29. pozici a byl třináctý mezi mladými jezdci. Jan Hirt poslední etapu nedokončil.
Cyklistický závod Kolem SAE (WorldTour)
7. etapa (149 km):
1. J. Milan (It./Lidl-Trek) 2:56:48, 2. Blikra (Nor./Uno-X Mobility), 3. Welsford (Austr./Ineos Grenadiers), 4. Vernon (Brit./NSN), 5. Malucelli (It./XDS Astana), 6. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), ...20. Novák (ČR/Movistar) všichni stejný čas, Hirt (ČR/NSN) nedokončil.
Konečné pořadí: 1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 21:10:30, 2. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -20, 3. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -1:14, 4. Tejada (Kol./XDS Astana Team) -1:25, 5. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:34, 6. Van Eetvelt (Belg./Lotto Intermarché) -1:44, ...29. Novák -6:32.