Van der Poel vyrovnal na MS v cyklokrosu rekord, Boroš dojel čtyřiadvacátý

Třicetiletý Van der Poel předvedl na blátivé trati fantastický výkon. Za druhým zlatým hattrickem uháněl od prvního šlápnutí. Sedmý titul po triumfech z let 2015, 2019 až 2021, 2023 a 2024 si nakonec vyjel s náskokem 45 sekund na Van Aerta, trojnásobného šampiona z let 2016 až 2018. Syn legendy Svena Nyse Thibau získal svou první světovou medaili mezi elitou.

Osminásobný český šampion Boroš dojel s více než šestiminutovým mankem na vítěze.

Český junior Kryštof Bažant obsadil v roli obhájce bronzu 16. místo. Zvítězil Ital Mattia Agostinacchio, který v posledním kole dokázal sebrat zlato domácímu jezdci a svému velkému rivalovi Sorenu Bruyéreu Joumardovi. V závodě žen do 23 let dojela Simona Spěšná desátá, titul obhájila Britka Zoe Bäckstedtová.

Sedmnáctiletý Bažant, jenž skončil před týdnem sedmý v závěrečném podniku Světového poháru v Hoogerheide, byl v neděli jasně nejlepším z kvarteta Čechů, kteří se postavili na start. K medailím se však bronzový junior z Tábora za celý závod nepřiblížil a pohyboval se celou dobu ve druhé desítce. Na stupně vítězů ztratil nakonec přesně 100 sekund.

„Jsem zklamaný, po loňském roce jsem mířil výš. V sezoně mě ale skolila nemoc a nedalo se nic dělat. Nevyhrabal jsem se z toho na 100 procent. Bylo to vidět výsledkově, po zbytek sezony jsem se trápil. Byly tam i světlejší chvíle, vyhrál jsem mistrovství republiky, zajel jsem i v Belgii, ale teď to není optimální. Všichni přijeli v nejlepší formě, a to se odráží na výsledku,“ řekl Bažant serveru mtbs.cz.

Agostinacchio předvedl při jízdě za zlatem fantastický závěr. Po pátém ze šesti okruhů boje plného pádů ztrácel na Francouze 12 sekund. A stejný byl pak odstup mezi oběma závodníky i v cíli, ale v jeho prospěch. Triumfem italský cyklokrosař navázal na loňského vítěze z Tábora krajana Stefana Viezziho. Sám má v Liévin druhou medaili po stříbru ze štafety. Povedené vystoupení Italů dovršil třetím místem Filippo Grigolini.

Velká favoritka Bäckstedtová závodu žen do 23 let dominovala od začátku do konce. Za pět okruhů najela na druhou v cíli Marii Schreiberovou z Lucemburska 39 sekund a v této věkové kategorii získala třetí cenný kov za sebou po stříbru z Hoogerheide a loňském triumfu na jihu Čech před Kristýnou Zemanovou, která po zdravotních komplikacích v průběhu ročníku ukončila předčasně sezonu.

„Na začátku sezony jsem to měla takové nahoru dolů, ale poslední závody mi dodaly sebevědomí. Na téhle trati to byla výzva, protože byla hodně kluzká. Byl to zajímavý závod a mám radost z toho, jak to dopadlo,“ uvedla Bäckstedtová v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou federaci.

Dvacetiletá Velšanka oslavila ve Francii podobně jako Agostinacchio zisk druhé medaile. Po triumfu Britů v pátečním týmovém klání má dvě zlaté. Třetí dnes skončila Nizozemka Leonie Bentveldová. Spěšná uzavřela první desítku s mankem takřka pěti minut na vítězku.

Od 15 hodin zakončí šampionát závod elitní kategorie mužů.